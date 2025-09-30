A neanche 24 ore dall'ingresso nella casa del Grande Fratello, è scoppiata la prima discussione tra i concorrenti per via del pranzo. Nel dettaglio, Grazia Kendi ha perso le staffe con gli inquilini: "Sono 30 minuti che parlate solo perché ho chiesto di non mettere la cipolla nelle pietanze". Successivamente la gieffina ha precisato di essere una persona che si adatta alle varie circostanze.

GF: scoppia la prima lite in cucina

In occasione del primo pranzo all'interno della casa più spiata d'Italia, i concorrenti si sono organizzati per cucinare ed è proprio in cucina che è scoppiata la prima discussione.

In particolare, Grazia ha chiesto di non mettere la cipolla nelle pietanze ma alcuni inquilini le hanno fatto capire che quando si convive bisogna anche adattarsi. Sentendo rumoreggiare, la concorrente ha perso le staffe: "Mettete questa cipolla, mi adatto non fa niente". Donatella ha rassicurato la 25enne: "Tranquilla, preparo le polpette senza cipolla per te". In disaccordo, però, Grazia ha replicato piccata: "Non c'è da fare divisioni di niente. Stiamo litigando per una cipolla, ma basta. Fate come volete, mi adatto. Sono 30 minuti che parlate ".

Avevo subito visto del potenziale in Grazia e infatti già discute (brava) #grandefratellopic.twitter.com/FW8gBVvsmK — Gαβrίєℓє (@itsgebher) September 30, 2025

Giulia redarguisce Grazia

Vedendo l'atteggiamento scontroso di Grazia, Giulia ha redarguito la compagna d'avventura: "Io non ho detto nulla.

Stavo soltanto cercando di capire cosa fosse accaduto". Dal canto suo Grazia si è sentita chiamata in causa da alcuni concorrenti, ma Giulia l'ha interrotta: "Perché te la prendi così? Stavamo parlando dei miei genitori che essendo romeni mettono la cipolla in ogni pietanza. Non devi partire in quinta, perché non sono neanche 24 ore che siamo rinchiusi qui dentro".

A quel punto anche gli altri concorrenti hanno sostenuto che la discussione fosse surreale, anche perché è normale che i primi giorni di convivenza bisogna conoscersi meglio: "Ragazzi non è il caso di litigare per una cipolla".

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Grazia Kendi non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione in merito: "Avevo subito visto del potenziale in Grazia e infatti già discute". Un altro utente ha invece criticato la concorrente: "Appena ha messo piede in quella casa l'ho trovata antipatica". Un telespettatore ha aggiunto: "Grazia è una di quei concorrenti che ami o odi". Un'ulteriore utente ha commentato: "È entrata in casa urlando come una cornacchia. Ora sbraita perché non le piace la cipolla. Grazia ce la sta mettendo tutta per finire in nomination alla prima settimana di reality". "Spero venga subito buttata fuori dal programma visto che mette zizzania", ha tagliato un altro utente.