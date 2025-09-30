Terminata la prima puntata del Grande Fratello, alcuni concorrenti si sono ritrovati in giardino per scambiare qualche parola. In particolare, Jonas Pepe ha espresso dubbi sull'atteggiamento di Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto: "Fanno strategia". A condividere le sue perplessità è stato Simone: secondo lui, non è possibile avere un contatto fisico con una persona in così poco tempo.

I dubbi di Jonas

Mentre i concorrenti erano in salone per conoscersi meglio, Giulio e Benedetta hanno mostrato subito un certo feeling.

Tale intesa non è passata inosservata agli occhi degli altri concorrenti, ma secondo Jonas Pepe è tutto troppo prematuro: "Ci sono certe persone che sono entrate qui dentro con degli obiettivi".

Nel momento in cui Giulia è apparsa perplessa, il modello ha spiegato meglio il suo pensiero: "Alcuni li trovo subdoli. Fanno strategia". D'accordo con il coinquilino, anche Simone ha lasciato intendere che è eccessivo avere un contatto fisico con una persona conosciuta pochi istanti prima: "Sicuramente è strategia. La televisione, gli spettatori, sono sicuro che lunedì si parlerà di loro in merito a un'ipotetica relazione". Inoltre, Simone ha rivelato in quale modo intende affrontare l'avventura nel reality show: "Per come sono fatto, non succederà mai che mi avvicino a tutte le ragazze presenti nella casa. Se dovessi corteggiare tutte, cambierei programma".

Che cos'è successo

Al termine della messa in onda della prima puntata, i concorrenti stavano parlando in salone quando Giulio e Benedetta hanno deciso di mettersi sotto la stessa coperta. Sebbene l’odontoiatra abbia precisato che non c'era alcuna malizia, successivamente le ha fatto una confidenza: "Mi stai simpatica".

Dal canto suo, anche la concorrente ha contraccambiato, ma al tempo stesso ha frenato l'entusiasmo del coinquilino: "Sei bello e mi stai simpatico, ma con calma".

A quel punto, Carotenuto ha invitato Benedetta a ballare un tango con lui per stemperare la situazione.

GF: ascolti prima puntata

Nel prime time di lunedì 29 settembre, si è rinnovata la sfida degli ascolti tra Rai e Mediaset.

Su Rai 1, c'è stato l'esordio della serie tv Blanca 3, che ha interessato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share dalle 21:45 alle 23:37. Su Canale 5, il Grande Fratello ha totalizzato 2.813.000 spettatori con uno share del 20,4% dalle 21:50 alle 00:30 (Night a 1.185.000 e il 21,5%, Live a 807.000 e il 16.4%). Sugli altri canali, Rai 2 con Il Boss in incognito ha ottenuto uno share del 5,4%, I mercenari 2 su Italia 1 hanno conquistato il 4,4% di share.