Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nella giornata di lunedì 22 settembre. Dopo il ritorno in onda con gli episodi inediti della nuova stagione, la soap opera di Rai 1 subirà la prima variazione di palinsesto per lasciare spazio alla messa in onda dell'evento "Tutti a scuola".
Gli spettatori e appassionati della soap, per poter vedere la nuova puntata in prima visione assoluta, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 in anticipo, intorno alle 15:30 circa.
Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 22 settembre
L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 è confermato per tutta la stagione autunnale nel daytime pomeridiano di Rai 1 con le nuove attesissime puntate che si preannunciano dense di colpi di scena.
La soap andrà in onda, come sempre, nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50, subito dopo il talk show La volta buona, a partire da lunedì 8 settembre.
Nel corso del mese, però, ci sarà spazio anche per una prima variazione di palinsesto in programma per la giornata di lunedì 22 settembre, quando comincerà una nuova settimana di programmazione in compagnia delle vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese più amato dalla tv.
A che ora inizia la puntata de Il Paradiso delle signore del 22 settembre
Il 22 settembre, infatti, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 non è in programma alle 16:00 bensì verrà anticipata alle 15:30 circa, per poi lasciare spazio all'evento "Tutti a scuola".
Trattasi del tradizionale programma che prevede la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma quest'anno a Napoli per augurare buon anno agli studenti italiani, ai docenti e ai vari operatori del mondo scolastico.
A partire dal 23 settembre, invece, la programmazione della soap opera con Vanessa Gravina e Pietro Masotti tornerà a essere quella standard, con messa in onda a partire dalle 16:00.
Marcello e Adelaide pronti per le nozze nei primi episodi della nuova stagione
Intanto, le anticipazioni dei primi episodi di settembre rivelano che Marcello si sentirà in crisi nonostante la sua relazione con Adelaide, che procederà a gonfie vele.
Il giovane Barbieri non è tranquillo, perché sente il peso della minaccia di Umberto, che sembra essere intenzionato a farsi strada nel cuore della sua ex Adelaide.
Marcello, quindi, deciderà di intervenire con un gesto inaspettato e spiazzante: chiederà alla contessa di diventare sua moglie a tutti gli effetti.
Una proposta di nozze che coglierà di sorpresa Adelaide, la quale però si dirà pronta a compiere questo grande passo assieme all'uomo che le ha stravolto la vita.