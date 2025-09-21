Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano un avvicinamento inatteso e una nuova conoscenza per alcuni protagonisti. Nella puntata in onda lunedì 29 settembre alle 16 su Rai 1, Rosa e Tancredi si avvicineranno, mentre Ettore conoscerà Botteri. Adelaide, invece, sarà impegnata con i preparativi delle sue imminenti nozze con Marcello.

Rosa e Tancredi si avvicinano grazie all'articolo su Marcello

Rosa Camilli vivrà un inaspettato avvicinamento con Tancredi Di Sant’Erasmo, favorito dall’articolo che la ragazza ha scritto per difendere Marcello dalle accuse infamanti di un giornalista senza scrupoli.

A Villa Guarnieri, intanto, l’atmosfera tornerà serena: la bufera mediatica che ha travolto la contessa e il suo compagno si placherà proprio grazie all’intervento di Rosa. Adelaide, pertanto, potrà così dedicarsi con rinnovato entusiasmo ai preparativi per le imminenti nozze con Marcello. Parallelamente, Marina Valli esprimerà la sua gratitudine a Enrico per l’intervento chirurgico. Tuttavia, il dottor Proietti continuerà a sentirsi sempre più a disagio per la sua condizione fisica: il problema alla mano sarà ormai evidente, ma lui sceglierà di non confidarsi con nessuno, mantenendo il silenzio sia con i familiari sia con gli amici.

Ettore Marchesi conosce Gianlorenzo Botteri

Ettore Marchesi sarà nominato nuovo direttore creativo della Galleria Milano Moda.

Per lui ci sarà così l’occasione di incontrare il rivale de Il Paradiso delle Signore, lo stilista Gianlorenzo Botteri. Elvira Gallo, invece, confiderà a Irene Cipriani il timore di dover lasciare Milano insieme a Salvatore e al piccolo Andrea, per trasferirsi in una località di mare. Ciro Puglisi, invece, verrà a conoscenza del possibile trasferimento della famiglia Amato grazie a sua moglie Concetta. Intanto, Salvatore sorprenderà sua moglie con una proposta importante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha fatto una telefonata misteriosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Ettore si è trovato al Circolo proprio mentre Odile era impegnata in un incontro di lavoro.

Il giovane ha subito attirato l’attenzione della figlia della contessa con il suo carisma, le ha offerto da bere e tra i due è scattato un bacio. Il giorno seguente, Odile è rimasta sconvolta quando Umberto le ha presentato il nuovo stilista, scoprendo che si trattava proprio di Ettore. Poco dopo, il ragazzo ha effettuato una telefonata misteriosa a un interlocutore la cui identità non è stata ancora svelata, annunciando che tutto stava procedendo secondo i piani.