Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 15 al 19 settembre rivelano che Rosa Camilli si ritroverà a dover fare una scelta che si preannuncia difficile e inaspettata legata al suo futuro professionale.

Intanto Salvo ed Elvira continueranno a essere preoccupati per i problemi di salute del piccolo Andrea Maria e così Concetta cercherà di dare loro una mano.

Adelaide, invece, ufficializzerà il suo imminente matrimonio con Marcello: la contessa organizzerà un ricevimento a villa Guarnieri, facendo storcere il naso a Umberto.

Rosa farà una scelta difficile: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 settembre

Per Rosa arriverà il momento dell'attesa presentazione del libro al titolo Nata sotto il segno di Venere, che riscuoterà fin dal primo momento un grande successo.

Alla presentazione, assisterà anche Tancredi, rientrato a Milano dopo essere stato per un po' di tempo fuori zona e dopo aver compiuto un gesto inaspettato nei confronti della Galleria Milano Moda.

Il successo della presentazione del libro di Rosa porterà Roberto Landi a coinvolgere Rosa in un altro progetto importante.

Tale proposta, però, finirà per mettere la giornalista in grande difficoltà dal punto di vista professionale: Rosa, infatti, si ritroverà a dover fare una scelta che si preannuncia difficile e inaspettata.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito a cosa le verrà offerto da Landi.

Adelaide ufficializza le nozze, Salvo ed Elvira in ansia

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Adelaide renderà ufficiale la notizia delle sue imminenti nozze con Marcello Barbieri.

La contessa darà l'annuncio a Marta, Umberto e Odile: il commendatore non la prenderà benissimo e continuerà a tramare alle spalle della sua ex per cercare di allontanarla da Marcello.

Intanto a villa Guarnieri verrà organizzato un vero e proprio ricevimento per ufficializzare queste nozze in arrivo mentre Salvo ed Elvira continueranno a essere preoccupati per le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria.

Concetta Puglisi deciderà di intervenire per poter dare dei consigli alla coppia su come gestire le crisi di pianto del bambino.

Marcello si era dichiarato ad Adelaide

Negli episodi precedenti della soap, Marcello aveva confessato i suoi sentimenti ad Adelaide, sperando in un riavvicinamento.

Le parole di Guarnieri avevano colpito tantissimo la contessa che, tuttavia, aveva preferito non tornare sui suoi passi, preferendo non rinunciare alla sua storia d'amore con Barbieri, che era stato in grado di ridarle il sorriso dopo un periodo buio della sua vita.