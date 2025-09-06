Bunyamin scoprirà che Melek è incinta di Cihan nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 settembre: l'uomo correrà all'hotel per informare di tutto il suo capo.

Le anticipazioni rivelano che Cihan resterà di sasso e ricorderà tutti i momenti in cui Melek ha provato a parlargli. In preda all'agitazione, Cihan deciderà di correre alla polizia per ritrattare la sua versione e far scagionare la madre di suo figlio.

Melek si troverà ancora in prigione con la pesante accusa di tentato omicidio. Nel corso del nuovo appuntamento, Sumru si recherà in prigione per far visita a sua figlia, ma incontrerà un grosso problema burocratico.

Per lei sarà impossibile dimostrare che è la madre di Melek, per questo motivo l'impiegato non potrà concederle la visita. Tahsin interverrà subito e con una telefonata risolverà subito il problema di Sumru.

La visita di Sumru in carcere da Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Melek resterà in prigione dopo aver sparato contro Cihan. Sumru si recherà in carcare per avere un colloquio con sua figlia, ma non sarà così facile ottenerlo. Il cognome di Sumru, infatti, non corrisponderà a quello di Melek e l'impiegato del carcere non potrà darle subito il permesso. L'uomo spiegherà che ci sarà bisogno di fare richiesta al ministero e Sumru si sentirà scoraggiata. Ad aiutare la donna ci penserà Tahsin che con una telefonata riuscirà ad ottenere il permesso necessario per Sumru.

Per Melek sarà un grande sollievo poter abbracciare sua madre, anche se in carcere sarà rispettata e amata dalle sue compagne di cella. La ragazza spiegherà a Sumru che sono tute molto gentili con lei, ma ad affliggerla c'è il senso di colpa per quello che ha fatto. "Ho quasi ucciso Cihan", dirà la ragazza in lacrime e pentita. Sumru ammetterà che tutto questo non sarebbe mai accaduto se lei avesse accettato Nuh e Melek sin dall'inizio. Tra madre e figlia, ormai, non ci sarà più nessun muro.

Bunyamin scoprirà il segreto di Melek per caso

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 settembre, Bunyamin accompagnerà sua moglie Canan dal ginecologo. Quando la donna sarà chiamata per la visita, lui resterà in sala d'attesa e si metterà ad ascoltare la conversazione tra due infermiere.

Bunyamin sarà molto interessato all'argomento perché si parlerà di Melek. L'infermiera dirà alla sua collega che Melek è incinta di Cihan e adesso si trova in carcere. La notizia sconvolgerà Bunyamin che lascerà tutto per correre a dire tutto a Cihan. Quest'ultimo si troverà nelle stalle quando il suo collaboratore arriverà di corsa: "Melek è incinta". Per il figlio di Samet sarà un duro colpo e chiederà più volte a Bunyamin di ripetergli cosa ha scoperto. All'improvviso, Cihan ricorderà tutte le occasioni in cui Melek ha cercato di parlargli e lui l'ha mandata via in malo modo. L'uomo si renderà conto di aver sbagliato con la sua amata e correrà alla polizia per ritrattare la sua versione dei fatti.

Cihan dichiarerà alle forze dell'ordine che Melek non le ha sparato con lo scopo di farla scagionare.

Perché Melek è in carcere?

Nelle puntate precedenti, Cihan ha fatto picchiare Nuh fino a ridurlo in fin di vita. A scatenare la rabbia in lui è stata la tentata fuga di Sevilay con il fratello di Melek. Nuh ha rischiato di morire e a salvarlo è stato Tahsin con l'aiuto di un medico che lo ha curato di nascosto. Melek è stata tenuta all'oscuro di tutto e quando ha scoperto che suo fratello era in pessime condizioni è andata su tutte le furie. Temendo di poter perdere Nuh per colpa di Cihan, si è recata dal suo ex con un'arma e ha fatto fuoco. Melek è sembrata molto convinta, tanto che ha sparato per ben tre volte contro Cihan prima di andare via in lacrime. Solo dopo pochi minuti la ragazza è andata in crisi, certa di aver tolto la vita al suo amato. Melek è stata arrestata e portata in carcere.