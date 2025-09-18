Bahar supplicherà Piril e Suat di portarla via da Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ti prego, portami con te" dirà la donna alla sua rivale che lascerà suo marito.

Le anticipazioni rivelano che Piril non potrà accettare la richiesta di Bahar che, disperata, andrà da Suat: "Ti imploro prendi anche noi con te". Sarp assisterà alla scena consapevole di aver perso le due donne della sua vita. Suat, però, non accetterà di aiutare Bahar e si rifiuterà di proteggere ancora suo genero.

Bahar costretta a convivere con Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp continuerà a fuggire da Nezir e la situazione si farà sempre più pericolosa.

Per evitare guai, Suat farà sistemare Piril e i gemelli in un hotel, mentre Sarp rapirà Bahar e i bambini per portarli in uno chalet. I tre si troveranno in un posto isolato dal mondo, con le guardie del corpo fuori dall'abitazione.

La situazione in casa non sarà affatto piacevole. Bahar non sopporterà l'idea che Yeliz abbia pagato con la vita gli errori commessi in precedenza da Sarp. Tutto si complicherà ulteriormente con l'arrivo di Piril e i gemelli che conviveranno insieme a Bahar, Doruk e Nisan allo chalet. La nuova moglie di Sarp inventerà che l'hotel in cui era nascosta non era più sicuro, ma in realtà il suo scopo sarà tenere d'occhio suo marito. L'apprensione di Piril non basterà a legare a sé Sarp che sarà completamente preso da Bahar, anche se non sarà ricambiato.

La tensione sarà alle stelle e quando Bahar non ne potrà più esploderà con Sarp: "Preferirei che fossi morto, hai rovinato la vita a tutti", urlerà in presenza di Piril. Quest'ultima vedrà la grande sofferenza di suo marito e soffrirà moltissimo nel sentirlo così distante da lei. Tutto precipiterà quando Piril origlierà l'ennesimo tentativo di riavvicinamento di Sarp a Bahar, in cui l'uomo dirà chiaramente: "Non ho mai amato Piril". Umiliata e ferita, la donna tenterà di farla finita e Suat correrà a prendere sua figlia.

Suat non sarà più disposto a proteggere Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Suat andrà allo chalet con Munir e sarà molto chiaro: "Sono qui per prendere Piril e i bambini, non li rivedrai mai più" dirà a Sarp che proverà a rimediare senza successo.

Piril, infatti, sarà pronta a lasciare suo marito e farà le valigie. Bahar si renderà conto di essere in serio pericolo, visto che Suat non avrà nessuna intenzione di continuare a proteggere suo genero dagli uomini di Nezir. Bahar desidererà soltanto tornare alla sua vita di prima con i suoi figli e per questo supplicherà Piril. "Ti prego, portami con te", dirà con le lacrime agli occhi, temendo per la sua vita. Piril sarà dispiaciuta per lei, ma le dirà che Suat non accetterebbe mai di aiutarla. Bahar, a quel punto, andrà anche da lui e lo pregherà di fronte a suo marito: "Ti imploro, prendi anche noi con te. Non lasciarci in questa casa". Sarp sarà molto amareggiato nel vedere che Bahar sarebbe pronta a voltargli le spalle e portare via i bambini, ma questo non basterà a convincere Suat.

L'uomo andrà via con Piril e i gemelli, e Sarp resterà con Bahar e i loro figli, completamente soli e indifesi.

Nezir è sulle tracce di Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, è apparso da poco il personaggio di Nezir, l'acerrimo nemico di Sarp. L'uomo ha come unico obiettivo quello di vendicare la morte di suo figlio Mert, venuto a mancare proprio per mano di Sarp quattro anni prima. Mert era l'ex fidanzato di Piril e quando ha visto la donna in compagnia di Sarp ha puntato la sua arma contro di lei. L'uomo è intervenuto in difesa della figlia di Suat e nello scontro con Mert è partito un colpo che è risultato fatale. Nezir ha vissuto gli ultimi anni fingendo di essere in coma con la speranza che Suat e la sua famiglia uscissero allo scoperto, ma adesso per lui è arrivato il momento di agire.

L'uomo ha chiesto ai suoi di cercare Sarp a tutti i costi e per questo ha iniziato a far sorvegliare anche il quartiere di Bahar. Nezir, infatti, spera che Sarp vada a trovare sua moglie per poterlo catturare.