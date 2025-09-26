Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo un violento scontro con Nuh, che arriverà a scagliarle addosso una tazzina di caffè, Sevilay troverà protezione in Cihan. Sarà lui a difenderla e ad accompagnarla a casa dei Sansalan, dove non tutti la accoglieranno con entusiasmo.

Sevilay lontana dai Sansalan e in crisi con Nuh

Sevilay non sta passando un periodo bello da quando ha scoperto che è stata adottata da Hikmet. Ha scelto di andarsene subito dalla villa dei Sansalan, stabilendosi a casa di Tahsin. Qui ha trovato l'amore di Nuh e l'affetto di Melek e Sumru.

Tuttavia, il rapporto con il fidanzato non è per niente idilliaco, a causa della gelosia che Nuh prova nei confronti di Cihan.

Cihan mantiene la promessa fatta a Sevilay

Nonostante ciò, Cihan non si tirerà indietro e terrà fede alla promessa fatta a Sevilay: trovare il suo padre biologico. Dopo tante ricerche, grazie anche all'aiuto di Nazim, Cihan troverà il padre, ma ci sarà una brutta notizia: purtroppo è morto.

Il funerale del padre biologico e i problemi di Samet

Prima di dirlo a Sevilay, Cihan si recherà al funerale dell'uomo, anche per capire in quale famiglia finirebbe la ragazza, visto che il padre ha altri figli. Tuttavia, non riuscirà a parlare con questi ultimi, perché le brutte condizioni di salute di Samet lo porteranno a tornare subito in famiglia.

Lo scontro tra Nuh e Cihan davanti a Sevilay

Quando la situazione si tranquillizzerà, ma non del tutto (perché Samet si troverà ricoverato in ospedale a causa di un'emorragia cerebrale che gli farà perdere le capacità cognitive), Cihan convocherà Sevilay per darle la notizia del padre. La ragazza temerà la reazione di Nuh, così lo avvertirà tramite un messaggio vocale.

Cihan e Sevilay si troveranno insieme in un bar e proprio in quel momento, davanti alla vetrata, passerà Nuh. Non ha sentito il messaggio che gli ha inviato la fidanzata e si arrabbierà parecchio quando li vedrà insieme. Entrerà nel bar e farà una scenata a Sevilay. Cihan non interverrà per evitare ulteriori problemi alla ragazza, ma a un certo punto, preso dall'ira, Nuh tirerà addosso a Sevilay una tazzina di caffè.

Cihan difende Sevilay da Nuh

A quel punto, Cihan interverrà e tra lui e Nuh ci sarà una lite. Sarà Nuh ad attaccarlo per primo, nonostante Cihan gli dica di smetterla. Alla fine, Cihan si difenderà e con un pugno lo metterà ko. Avrà paura per Sevilay, visto l'atteggiamento violento di Nuh, così inviterà la ragazza a tornare a casa dei Sansalan e lei, impaurita dalla vicenda, non si opporrà.

Il ritorno di Sevilay a casa Sansalan

Cihan e Sevilay arriveranno a casa. Non tutti l'accoglieranno a braccia aperte. Harika, per esempio, dirà a Cihan: "Ma perché l'hai portata qui?", ma il fratello le imporrà il silenzio. Nihayet e Canan, invece, saranno più amorevoli e si prenderanno subito cura di lei.