Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 3 ottobre in prima serata rivelano che Umit penserà di invitare Yesim a cena. Dundar, però, lo anticiperà organizzando una serata romantica con la moglie di Tarik.

Ilgin vuole diseredare Dundar

Kadriye rivelerà a Guzide la relazione avuta in passato con Tahir. L'ex ballerina poi racconterà della sua storia con Sezai. Nel frattempo, Kahraman comunicherà alla zia Mualla di avere intenzione di cambiare il suo cognome in Dicleli per poter diventare legittimamente il capofamiglia.

Oylum si recherà sulla tomba del suo padre biologico e si ritroverà ad assistere a un litigio tra Guzide e Ilgin, la matrigna di Dundar.

Quest'ultima affermerà di avere intenzione di diseredare Dundar per togliergli tutto il denaro della sua famiglia.

Umit deciderà di invitare a cena la sua socia Yesim. Dundar, però, lo precederà e inviterà fuori la moglie di Tarik. Tra Yesim e Dundar si creerà un'atmosfera romantica che metterà in luce le affinità tra i due.

Tarik minaccia Sezai per farlo divorziare da Guzide

Azra userà il video in cui si vede che Ipek ha spinto Serra dalle scale causandone la morte per ricattare l'ex amica, ma poi deciderà di dare quello stesso video a Tarik il quale lo userà a sua volta per ricattare Sezai e spingerlo a divorziare da Guzide. Sezai però, sconvolto dall'aver visto i gesti di cui Ipek è capace, reagirà disconoscendo e diseredando la figlia.

Kahraman minaccerà Oltan per avere il video che coinvolge Oylum. Oltan, intanto, proporrà un patto al figlio: se Tolga dirà per sempre addio a Oylum, lui permetterà che Selin venga rilasciata e lasci il carcere. Mentre Dundar racconterà a Guzide e alla famiglia di quest'ultima che i suoi beni sono stati confiscati, Kahraman riceverà da Celal una notizia che riguarda Oylum: la moglie non può fare il test del Dna per capire se Alpay è il vero padre perché il corpo di quest'ultimo è stato bruciato.

Gli attori di Tolga e Oylum insieme a Milano

In attesa di vedere il 200° episodio di Tradimento, che verrà trasmessa in prime time venerdì 26 settembre, da qualche ora sui social circola una foto che ritrae gli interpreti di Oylum e Tolga, Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin insieme a Milano.

Non ci sono ancora delle conferme ufficiali, ma i due potrebbero essere a Milano per registrare un'intervista con Silvia Toffanin che andrà in onda prossimamente a Verissimo, nel weekend di Canale 5.