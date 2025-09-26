Oltan si presenterà a casa di Ipek nelle prossime puntate di Tradimento: "Noi ci sposeremo", dirà alla ragazza che sarà al settimo cielo e si avvicinerà per abbracciarlo.

Le anticipazioni rivelano che Oltan continuerà ad odiare Ipek, ma si prenderà le sue responsabilità dopo aver saputo che è incinta. L'uomo sarà deciso a sposarsi dopo aver parlato con Sezai, per rispetto nei suoi confronti. Oltan chiederà a Ipek di non farsi illusioni e le chiederà di firmare un contratto prematrimoniale per tutelarsi.

L'ennesima delusione per Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek sarà nei guai dopo la morte di Serra, caduta dalle scale dopo una sua spinta.

La ragazza penserà di farla franca, ma non sarà così semplice perché Sezai scoprirà l'omicidio e correrà furioso da sua figlia per costringerla a costituirsi. Questa volta le lacrime di Ipek non serviranno ad impietosire suo padre che le intimerà di andare subito alla polizia o la denuncerà lui stesso. Dopo qualche giorno di silenzio, Sezai tornerà da Ipek che in lacrime gli confesserà di essere incinta. L'uomo metterà alle strette sua figlia per capire chi è il padre del bambino e quando saprà che è Oltan avrà un malore. Appena Sezai starà meglio andrà direttamente a parlare con l'imprenditore che gli aprirà il suo cuore. Oltan spiegherà di aver amato davvero Ipek e di non aver potuto resistere al suo sentimento.

L'uomo si scuserà con Sezai e si dirà disposto a prendersi le sue responsabilità. Il padre di Ipek non avrà intenzione di far pagare al nipotino gli errori di sua madre e quindi Oltan sarà costretto a sposare la ragazza.

La visita inaspettata di Oltan a Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan si presenterà a casa di Ipek che ormai si era rassegnata all'idea di averlo perso per sempre. L'imprenditore rimprovererà Ipek per non averlo messo subito al corrente della gravidanza. "L'ho scoperto da poco", dirà la ragazza in lacrime, ma Oltan non le crederà. "Temevi che ti facessi abortire", dirà a Ipek che gli dirà di non volere nient'altro che il suo amore. "Visto che non mi ami non ti darò più fastidio" dirà Ipek, ma Oltan la sorprenderà: "Noi ci sposeremo".

La ragazza si avvicinerà subito ad abbracciare il suo amato che però la respingerà con disprezzo. "Non illuderti", le dirà, "Ti sposerò solo per rispetto verso tuo padre". Prima di andare via, Oltan chiederà a Ipek di firmare il contratto prematrimoniale perché non si fida di lei. La ragazza non ne leggerà nemmeno il contenuto e accetterà qualsiasi condizione.

La fuga di Serra e la sua fine per mano di Ipek

Nelle puntate in onda in Italia, Oltan ha messo i suoi uomini sulle tracce di Serra, ma è stato tutto inutile. La ragazza è riuscita a scappare e ha trovato rifugio da Ipek che le ha aperto le porte della sua casa. La permanenza di Serra si è rivelata scomoda sin dall'inizio, perché la ragazza ha iniziato a trattare Neva come se fosse la sua domestica.

La donna ha chiesto a Ipek di mandare via la sua amica, ma la ragazza ha resistito fino a quando ha potuto. Serra è stata invitata a moderare il suo atteggiamento e ha punto Ipek proprio dove non doveva. La sorella di Selin ha accusato Ipek di aver raggirato Oltan per interesse, facendole perdere la pazienza. Ipek ha cacciato la sua amica e l'ha spinta durante la discussione. Serra è precipitata dalle scale e ha battuto la testa: dopo la corsa in ospedale perl ei non c'è stato nulla da fare.