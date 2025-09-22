Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, l'auto di Tahsin verrà ritrovata crivellata di colpi e il suo corpo sembrerà svanito nel nulla, gettando tutti nello sconforto. Hikmet, convinta della sua fine, dirà a Esat: “Tahsin non c'è più, ora manca solo Cihan”.

Il piano di riconciliazione di Cihan

Cihan sarà determinato a portare la pace tra Samet e Tahsin, perché solo in questo modo potrà vivere con tranquillità il suo amore per Melek. Riuscirà a convincere i due a una riconciliazione, tuttavia accadrà un imprevisto. Tahsin non si presenterà alla cena organizzata da Cihan e la sua auto verrà ritrovata crivellata di colpi e il suo corpo sembrerà svanito nel nulla.

Sul luogo dell’incidente: tensione e impedimenti

Cihan si recherà sul luogo dell'incidente, ma troverà Nuh abbastanza furibondo, che gli impedirà di avvicinarsi. Cihan sarà sempre più convinto che dietro questa faccenda si nasconda la mano del padre, ma cresceranno anche i sospetti su Hikmet ed Esat.

Dialoghi sospetti: l’aria di soddisfazione di Hikmet

I due saranno di rientro dalla cena saltata: "Perché quell'aria soddisfatta sul tuo volto?", chiederà Hikmet al nipote. "Non dovrebbe esserci? Abbiamo finalmente cacciato via Tahsin".

La zia sorriderà, ma non riuscirà a nascondere un filo di preoccupazione: "Se anche Cihan se ne andrà, allora potremo respirare un po'. Speriamo che se ne vada davvero".

"L'hai vista la sua faccia quando ha saputo?", continuerà Hikmet, "Era distrutto. Non può rassegnarsi all'idea di non riavere il suo angelo", continuerà la donna facendo riferimento a Melek.

Le conseguenze sul fronte di Hikmet

Intanto, Hikmet non potrà fare altro che pensare allo schiaffo che le ha dato Nihayet durante una lite, vorrà sbarazzarsi pure di lei: "Mandare via tua nonna da casa nostra non è così complicato", dirà a Esat con aria di sfida, "Parlerò con tuo padre, lo convincerò. Appena dirà 'va bene', metto le sue cose fuori dalla porta e chiamo un'auto". Fa un gesto come per scacciare via un pensiero sgradevole. "E se andasse nella villa di Tahsin? Così la sua squadra guadagnerebbe un altro membro".

Reazioni familiari: risate nervose e sottintesi

La zia scoppierà a ridere, ma sarà una risata nervosa: "Tu pensi davvero che, stando con Tahsin, possa trovarsi dalla sua parte. Lei sta in mezzo, non prende posizione. Non farebbe del male a Harika, almeno non apertamente". Esat non sembrerà avere paura della nonna: "È vecchissima. Che cosa vuoi che faccia?".

"Non lo so", sussurrerà Hikmet, "Ma quello schiaffo mi ha umiliata. Se le dessi uno schiaffo di rimando, sarebbe questa la nostra vendetta?". La tensione sarà alle stelle, palpabile.