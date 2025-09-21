Nelle prossime puntate turche de La notte nel cuore, Tahsin farà perdere le proprie tracce. Durante una cena organizzata per riportare la pace tra lui e Samet, il suo arrivo tarderà. Poco dopo, l’auto verrà ritrovata crivellata di colpi, con tracce di sangue all’interno.

Cihan e Melek uniti per la pace tra Samet e Tahsin

Cihan e Melek torneranno insieme e saranno d'accordo su una cosa: per avere un futuro tranquillo, Samet e Tahsin non devono essere più in conflitto. Le due parti sembreranno d'accordo, così si organizzerà una cena di riconciliazione.

Mancherà solo Tahsin. Nuh dirà che sta per arrivare, fino a quando riceverà una telefonata di Serhat: "L’auto di Tahsin è qui, ma di lui non c'è nessuna traccia".

Il gelo scenderà quando si scoprirà la verità: il finestrino dell’auto risulterà crivellato di colpi, sul sedile ci sono tracce di sangue. Nessuno avrà il coraggio di pronunciare ad alta voce quello che temeranno. "Hanno sparato al finestrino, Tahsin potrebbe essere stato colpito", dirà Serhat.

Sospetti e accuse scuotono la famiglia

Le voci si accavalleranno, i sospetti voleranno come coltelli. Ognuno inizierà a guardare l’altro con diffidenza. "Sei stato tu? Vero?", dirà Nuh puntando il dito contro Cihan. "Ma che sciocchezze stai dicendo?

Perché dovrei fare una cosa del genere?", risponderà Cihan indispettito.

Il nome di Tahsin si leverà come un grido tra le mura, e il sospetto che sia stato colpito farà tremare i presenti. Sarà il momento in cui la pace, così fragile, si spezzerà del tutto. "Non dicevate sempre 'facciamo la pace'? Allora chi ha sparato a Tahsin?", dirà Nuh, sempre più convinto che la colpa sia di Cihan.

Sumru e Samet, rancori mai sopiti

La tensione esploderà dentro la casa. Le accuse diventeranno rabbia, che si trasformerà in maledizioni. Sumru non riuscirà più a trattenersi e riverserà addosso a Samet anni di rancore taciuto. "Non hai resistito, vero? Non hai potuto sopportare che io stia con Tahsin. Non hai sopportato che io lo ami".

Samet ribatterà con la stessa durezza, rinfacciando decenni di vita condivisa come se fossero spine: "Cavolo, Sumru. Quando eri la regina della sua casa non parlavi così però", dirà anche con uno sguardo beffardo.

Il timore più grande sulla sorte di Tahsin

I figli assisteranno sgomenti, incapaci di fermare lo scontro. Harika, con voce strozzata, interverrà: "Papà, mamma, per favore non fatelo".

Ma le parole non basteranno. Il dolore e la paura raggiungeranno l’apice quando Sumru, con voce spezzata, sussurrerà la verità più temuta: "È successo qualcosa a Tahsin, io non ce la faccio a resistere."

E il silenzio, di nuovo, cadrà pesante, come un presagio.