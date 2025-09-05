Venerdì 12 settembre alle ore 21:20 su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con Tradimento dove Tolga sarà in coma nonostante sia stato sottoposto al trapianto di rene. Il figlio di Oltan non si sarà ancora risvegliato dopo l'intervento e questo farà preoccupare non solo il padre ma anche Oylum, la quale avrà timore che la sua donazione possa non bastare per salvare la vita al suo ex. Intanto Serra annuncerà in una conferenza stampa, di aspettare un figlio da Tolga.

Tolga resta in coma dopo il trapianto: Oltan e Oylum disperati

Tolga sarà stato sottoposto al trapianto di rene e questo sarà stato possibile grazie al gesto di generosità di Oylum.

La ragazza dopo aver donato il rene all'ex fidanzato di riprenderà velocemente mentre Tolga purtroppo sarà, ancora incosciente dopo l'intervento. Oltan sarà sarà in ansia e temerà il peggio visto che il gesto altruista di Oylum potrebbe non bastare per salvare la vita a Tolga. Azria farà visita a Selin in carcere e la informerà che Oylum ha donato il suo rene a Tolga.

Serra, invece, confiderà ad Alper di voler portare a termine la gravidanza solo per assicurarsi una parte dell'eredità di Tolga.

Serra annuncia pubblicamente di aspettare un figlio da Tolga: anticipazioni 12 settembre

Serra deciderà di organizzare una conferenza stampa, durante la quale annuncerà di aspettare un figlio da Tolga.

Al fine di essere ancora più credibile, mostrerà alle telecamere gli esiti del test del Dna.

Oltan non le crederà e penserà che le dichiarazioni di Serra siano tutte un bluff. Il tutto avverrà mentre tutti saranno ancora in apprensione per le condizioni di Tolga che continuerà a restare in coma. Oylum sarà al suo capezzale e non riuscirà a trattenere le lacrime. Il marito Kahraman, vedendo questa scena, si infurierà e sarà deciso a mettere fine al suo matrimonio con Oylum una volta che lei sarà stata dimessa dall'ospedale.

Oylum, nei giorni seguenti, noterà la freddezza del marito nei suoi riguardi, ma sarà ignara che lui l'abbia vista piangere per Tolga.

Quando andrà in onda il finale di Tradimento

Dopo una pausa estiva lunga due mesi, Tradimento è tornata a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 lo scorso 29 agosto. La serie è ripresa dal momento in cui Selin ha saputo che la sorella Serra aspetta un bambino da Tolga e, accecata dalla rabbia, ha sparato al marito, ferendolo gravemente.

Mancano pochi episodi al gran finale della soap opera e, salvo variazioni nella programmazione, l'ultima puntata dovrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 in autunno inoltrato, presumibilmente tra ottobre e novembre.