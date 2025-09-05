Nei nuovi episodi de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, ci sarà un nuovo colpo di scena. Sumru (Ece Uslu) si vendicherà di Hikmet Sansalan (Esra Dermancıoğlu), screditandola pubblicamente durante una conferenza stampa. Secondo le anticipazioni, l'accuserà di aver falsificato il test del Dna di sua figlia Harika (Derin İnce) per far credere che non fosse figlia di Samet Sansalan (Burak Sergen).

Sumru dimostra pubblicamente che sua figlia Harika è una Sansalan

Hikmet continuerà a tormentare Harika, che ha appena scoperto di non essere la figlia biologica di Samet.

Dopo il ritorno di Nihayet (Işıl Yücesoy) a Villa Sansalan, Sumru sarà determinata a vendicarsi di Hikmet per tutto il male che le ha fatto. Prima di fargliela pagare, però, rischierà di essere abusata da Gurcan (Mehmet Rüzgar Tiryaki), l’uomo che l’ha assunta nel suo negozio di tappeti quando non riusciva a trovare un impiego nel settore alberghiero. Dopo essere stato respinto da Sumru, Gurcan cercherà di rincorrerla, ma finirà per scivolare e battere la testa.

Gurcan morirà a causa della rovinosa caduta e Sumru troverà rifugio nella villa di Tahsin (İlker Aksum) insieme ai figli Melek (Hafsanur Sancaktutan) e Nuh (Aras Aydin), già sotto la protezione dell’uomo. A quel punto, Sumru avvierà la sua vendetta contro Hikmet, visto che la metterà in cattiva luce di fronte alla stampa.

Dopo aver precisato di non aver tradito il marito Samet, Sumru assicurerà che loro figlia Harika è una Sansalan. Per dimostrare di aver detto la verità, farà vedere il risultato del Dna ai giornalisti e accuserà la cognata, Hikmet, di averla calunniata manomettendo il test, con il solo scopo di colpire la sua reputazione.

Samet ha scoperto di non essere il padre biologico di sua figlia Harika

Di recente, Samet è venuto a conoscenza di non essere il vero padre di Harika, nata dal suo matrimonio con Sumru. Dopo essere andato su tutte le furie per l’ennesimo tradimento della moglie, ha comunque rassicurato la ragazza, dicendole di non volerla affatto abbandonare e di restarle accanto. Tuttavia, accecato dalla rabbia, Samet ha fatto demolire la casa di Zehra, la sorella di Enise (Ayşe Tunaboylu), appena la domestica si è opposta alla sua richiesta di non aiutare più sua moglie Sumru. Sua sorella Hikmet, invece, non ha perso l’occasione per provocare la nipote Harika, che ha sempre odiato con rancore.