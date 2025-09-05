Negli episodi conclusivi della soap turca Tradimento, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) intraprenderà una relazione extraconiugale con Dündar Terzioğlu (Emin Günenç). Quando suo marito, Tarik Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu), scoprirà il tradimento, la caccerà di casa. A quel punto Yeşim, rimasta senza alternative, sarà costretta a trasferirsi dal suo amante, iniziando così una nuova e controversa convivenza.

Yesim cacciata di casa dal marito Tarik, Umit si sente in colpa

Güzide (Vahide Percin) scoprirà dall’ostetrica che ha fatto nascere Dündar che il ragazzo non può essere suo figlio.

Intanto Yesim, dopo aver appreso la verità su Tarik e Güzide, rivelerà a Dündar che i due non sono i suoi veri genitori. Il giovane continuerà a corteggiarla con insistenza finché riuscirà a conquistarla. Dopo una serata trascorsa insieme, Yesim e Dündar si abbandoneranno alla passione in una camera d’albergo.

Nel frattempo, Ümit (Cem Sürgit), che non ha mai avuto il coraggio di confessare i suoi sentimenti alla socia, seguirà Yesim spinto dalla gelosia e scoprirà che si trova in compagnia di Dündar. Accecato dall’ira, deciderà di avvisare Tarik.

Quest’ultimo farà irruzione nella stanza d’hotel, cogliendo Yesim in flagrante. La donna sarà travolta dalle accuse e Tarik, furioso, la caccerà via di casa, vietandole ancora una volta di vedere la figlia Öykü (Masal Ayşe Gençer).

La bambina, però, crederà che sua madre sia semplicemente partita per lavoro. Ümit, invece, si sentirà in colpa per aver rivelato il tradimento, consapevole di aver peggiorato la situazione.

Guzide apprende di non essere la madre di Dundar, Ilknur viene licenziata da Mualla

Dopo essere rimasta ancora una volta senza un tetto sotto il quale abitare, Yesim accetterà di trasferirsi a casa di Dundar. Nel frattempo, Guzide avrà la conferma di non essere la madre del ragazzo, quando leggerà l’esito del nuovo test del Dna che chiarirà ogni dubbio.

Successivamente, Dundar sarà costretto ad accogliere anche İlknur (Özlem Tokaslan), la zia di Yesim, appena quest’ultima verrà licenziata da Mualla Dicleli (Nursel Köse).

La donna non sopporterà più i continui pettegolezzi di İlknur riguardo alla madre biologica di suo nipote Kahraman (Berkay Ateş) e deciderà di allontanarla.

Riepilogo sul primo incontro di Yesim e Dundar

Il primo incontro tra Yesim e Dundar è avvenuto in maniera del tutto casuale. In un primo momento, il giovane imprenditore non aveva creduto di poter essere davvero il figlio di Tarik e Güzide, arrivando persino ad accusarli di averlo truffato. Tuttavia, dopo il test del Dna che Sezai (Ercan Kesal) gli ha confermato come coincidente con quello dei due ex coniugi, Dundar ha dovuto ricredersi e ha deciso di presentarsi a casa di Güzide.

Proprio in quel momento, però, la donna si trovava in ospedale accanto alla figlia Oylum, pronta a donare un rene al suo ex fidanzato Tolga (Caner Şahin). A riceverlo alla porta è stata Yesim, che sin da subito è rimasta colpita dal giovane, dando inizio a un legame destinato a diventare sempre più centrale nelle vicende.