Il 22 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, e sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è accaduto. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che Gemma Galgani è uscita in esterna con Mario Lenti ma è emerso che tra loro c'è solo amicizia. Federico Mastrostefano è stato a cena con Barbara De Santi, ma alla fine ha scelto di conoscere solo Agnese De Pasquale.

Gemma e Barbara ancora single

Lunedì 22 settembre le dame, i cavalieri e i tronisti di Uomini e donne si sono ritrovati in studio per una nuova registrazione.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios al termine delle riprese, dunque, informano fan e curiosi del fatto che Gemma ha fatto un'esterna con Mario (avevano chiuso una settimana fa e lei non aveva trattenuto le lacrime per il dispiacere), ma sono arrivati alla conclusione che tra loro c'è solo un'amicizia. Nessun riavvicinamento, dunque, tra i due.

Federico, invece, ha incontrato Barbara fuori dagli studi, ma ha capito che l'unica dama con la quale vuole avere una frequentazione è Agnese. Il cavaliere, infatti, ha messo un punto anche alle conoscenze che aveva intrapreso in passato con Rosanna e con Valentina.

Maria De Filippi offre il trono alla corteggiatrice Sara

La prima anticipazione che i fan hanno appreso alla fine delle riprese di Uomini e donne del 22 settembre, è quella sul nome di una nuova tronista del cast.

Mentre in studio si discuteva delle esterne che Flavio ha fatto durante la settimana, Sara ha preso la parola e ha comunicato a tutti la sua volontà di lasciare il programma.

Poco prima che la corteggiatrice raggiungesse il backstage, però, Maria De Filippi le ha offerto il trono e lei ha accettato: la pretendente dell'ex tentatore, dunque, si è accomodata sulla poltrona rossa e d'ora in avanti cercherà la persona giusta tra i ragazzi con i quali uscirà in esterna.

Cast al completo tra ritorni e volti nuovi

Con il "sì" di Sara al ruolo di tronista, si è completato il cast dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

Per il trono Classico, la redazione ha scelto di puntare su tre ragazzi molto diversi caratterialmente: Flavio (uno dei single dell'ultima stagione di Temptation Island), Cristiana (giovane speaker radiofonica, legatissima alla famiglia) e l'ex corteggiatrice Sara Gaudenzi.

Per il parterre del trono Over, invece, sono stati selezionati sia personaggi già noti al pubblico (Gemma, Sabrina, Arcangelo, Agnese, Marina, Cinzia) che alcuni volti nuovi.

Nella puntata andata in onda il 22 settembre, il signor Pasquale ha catturato l'attenzione di tutti scherzando con Tina e chiamandola più volte "panzerottina".