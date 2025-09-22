Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alla puntata in onda giovedì 25 settembre rivelano che Erim si scaglierà contro Yildiz dopo che lei avrà cacciato i suoi nuovi amici dalla villa perché maleducati e cafoni. Solo la sera prima, Yildiz avrà dovuto affrontare la rabbia di Halit, che l'ha accusata di essere tornata ubriaca dopo una uscita con Zeynep e Irem.

Halit rimprovera Yildiz per essere tornata a tarda notte ubriaca

La trana del 25 settembre riprenderà dal momento in cui Yildiz sarà uscita per passare una serata con Zeynep e Irem. Le tre donne esagereranno con l'alcool e invieranno dei messaggi ad Alihan e Hakan.

I due, preoccupati, raggiungeranno le ragazze al locale. Tasdemir porterà a casa le due sorelle Yilmaz mentre Hakan riaccompagnerà Irem. Yildiz, una volta tornata a casa, dovrà affrontare l'ira di Halit che la accuserà di essere tornata a tarda notte e per di più ubriaca e le vieterà di uscire da sola in futuro. Erim intanto, sarà, sempre più confuso a causa delle ultime mosse di Ender e avrà stretta amicizia con dei nuovi compagni di scuola.

Yildiz caccia gli amici di Erim, lui si infuria con la matrigna: 'Me la pagherai'

Dopo la serata ad alto tasso alcolico passata con i due parenti, Yildiz dovrà affrontare una situazione spiacevole che riguarderà gli amici della figliastro Erim . Il giovane inviterà i suoi nuovi amici alla villa ma i ragazzi avranno modi cafoni e maleducati, tanto da costringere Yildiz a cacciarli via.

Ovviamente Erim non prenderà bene la cosa e si infurierà con la matrigna urlandole contro: "Me la pagherai". Le anticipazioni riguardanti le puntate successive della soap Tv , Ender rilascerà una intervista in cui parlerà del suo matrimonio con Alihan mentre il concessionario d'auto Dundar, per farsi perdonare da Zeynep, si presenterà alla Falcon Airlines con diverse vetture da mostrarle. Yildiz e Halit invece, litigheranno per via degli amici di Erim e la donna stanca di essere sempre criticata dal marito, se ne andrà a Sepanca, dove incontrerà Kemal.

Il punto sul personaggio di Erim in Forbidden Fruit

Terzogenito e primo figlio maschio di Halit, Erim Argun è sempre sembrato un ragazzo dolce e fragile, salvo cambiare rotta quando la madre Ender si è risposata all'improvviso con Alihan.

Da quel momento l'atteggiamento di Erim è cambiato e si è mostrato meno remissivo rispetto al passato. Ha rinnegato la madre con la quale non vuole avere più nessun rapporto e ha fatto amicizia con nuovi compagni che lo porteranno ben presto a compiere azioni discutibili. Le anticipazioni infatti, rivelano che i nuovi amici riusciranno a convincerlo a sottrarre una delle auto del padre mettendosi alla guida senza patente. Azione che avrà gravi conseguenze.