Un'altra coppia di Uomini e donne si è separata: il 6 settembre, infatti, Francesco Relli ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni e ha annunciato la fine della sua storia con Morena Farfante. Il cavaliere si è preso tutte le responsabilità della rottura, anzi ha ripetuto più volte che è stata una sua decisione quella di interrompere la storia che era cominciata davanti alle telecamere la scorsa primavera. Sui social, inoltre, c'è già chi ipotizza il ritorno della dama nel cast, magari già nel corso di una delle prossime registrazioni.

La versione di Francesco sulla rottura

Uomini e donne tornerà in onda il 22 settembre, ma le registrazioni della nuova edizione sono già cominciate da più di una settimana.

I fan, infatti, sanno chi c'è nel cast della stagione 2025/26, chi è stato riconfermato e chi è rimasto a casa tra i personaggi più discussi dell'anno scorso.

In queste ore si è diffusa una notizia inaspettata su una coppia che si era formata in studio la scorsa primavera: Morena e Francesco si sono lasciati, ed è stato lui ad annunciarlo in un'intervista che è stata pubblicata su Lollo magazine.

"Ho preferito chiudere perché non ci sono i presupposti per andare avanti. Ho deciso io, non è andata", ha dichiarato il cavaliere prendendosi tutte le colpe della rottura di pochi giorni fa.

La teoria sul futuro in televisione

Da quando è trapelata la notizia della rottura tra Morena e Francesco, molti fan di Uomini e donne hanno cominciato a ipotizzare cosa potrebbe succedere nelle prossime registrazioni.

"Morena si è lasciata, ovviamente mi aspetto il suo rientro in studio. Tutto calcolato", si legge tra le storie della pagina Instagram di Opinionista social.

Questo pensiero è abbastanza diffuso, soprattutto sapendo cos'è accaduto agli altri protagonisti della passata edizione che sono tornati single durante l'estate.

Gloria e Cinzia nel parterre, Margherita fuori

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate il 26 e il 27 agosto e l'1 e il 2 settembre, svelano che alcuni componenti del cast dell'anno scorso hanno avuto un'altra possibilità.

Gloria e Giudo, ad esempio, si sono confrontati in studio sui motivi che li hanno portati a lasciarsi durante le vacanze, dopodiché si sono riaccomodati nel parterre; la stessa cosa è successa a Cinzia e ad Antonio, che partecipano ancora al dating-show dopo aver chiuso la loro frequentazione.

Secondo gli spoiler del web, la redazione ha deciso di non richiamare Margherita né per un faccia a faccia con l'ex fidanzato Dennis né per chiederle di rimettersi in gioco nell'edizione che debutterà su Canale 5 lunedì 22 settembre.