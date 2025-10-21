Si è fatto conoscere come allievo di Amici 25 come allievo di Debora Lettieri, conquistandosi un banco grazie alla maggioranza dei professori. Antonio Affortunato, ballerino di 20 anni originario di Cassano allo Ionio in Calabria, si è esibito sulle note di Feeling Good di Micheal Buble, mettendo in luce la sua tecnica, eleganza e capacità di emozionare il pubblico. Fin da bambino ha mostrato una grande passione per la danza, spinto dalla madre e dalla vicinanza di una scuola di ballo vicino a casa della nonna. La sua dedizione lo ha portato a trasferirsi a Roma per perfezionarsi, e già in giovane età ha raccolto esperienze importanti sia in Italia sia all'estero.

Ha partecipato a programmi televisivi come Viva Rai 2 e Il Cantante Mascherato , ed è stato parte del corpo di ballo nel tour di Claudio Baglioni. Non solo Italia: la sua carriera lo ha portato anche in Albania, al festival “Kenga Magike”, collaborando con grandi nomi del panorama coreografico come Luca Tommasini e Giuliano Peparini.

Blasting News lo ha contattato per un'intervista, tra racconti dei suoi esordi nella danza, ricordi di Amici 25, ambizioni personali e nuovi progetti professionali.

Affortunato: 'Amici è stata un'ottima scuola di vita'

Raccontaci di quando è iniziata la tua passione per il ballo e cosa ti ha fatto capire che questa è la tua strada?

"È iniziata da piccolino quando andavo in seconda o terza elementare.

Erano gli anni in cui andavo spesso con mia nonna e mio zio a vedere i saggi delle mie cugine. Ho visto bambini e ragazzi più grandi ballare, muoversi sul palco e da lì è stato amore a prima vista. Un giorno aprirono una scuola vicino casa di nonna ei miei mi portarono lì perché ero un bimbo molto pigro. Quindi, è nato tutto così, anche se all'inizio mi annoiava ballare latino. Infatti, c'era un periodo americano in cui non ci andavo. Però, un giorno i maestri mi hanno detto che mi è scattato qualcosa e sono tornato poi a fare lezione. Studiavo la teoria per portare avanti quello che stavano facendo. È andato tutto così un po' per caso, perché non c'era troppo da fare, tra scuola, casa, scuola di danza, non mi sono mai fermato ed è stato tutto un continuo crescere”.

La tua famiglia come ha reagito quando ha saputo che la tua strada professionale è la danza?

"È stato un po' difficile, soprattutto quando sono andato via di casa, perché avrei dovuto andare a studiare fuori già dai 14 anni, però questa cosa non è successo. Ho preso questa decisione a 18 anni, mi ha fatto effetto un po' la distanza dai miei ma loro erano sempre super a favore e appoggiato. C'era una persona che mi aveva fatto entrare proprio in una strada a livello professionale e avevo detto che volevo ballare nella vita. Quindi insomma, in famiglia ero il primo. Comunque, sono cresciuto, ho iniziato a fare tutto a solo, sono facevo la spola dall'Italia all'America, ho fatto un po' di cose”.

Sei giovanissimo ma hai fatto già parecchie esperienze in tv, dal Cantante Mascherato, a Vivarai Due, con Fiorello e Amici. Come è cambiata la tua vita?

"In questo mestiere, devo reinventarmi sempre perché ci sono periodi in cui lavoro e periodi in cui non lavoro. Mi piacerebbe entrare in compagnia magari per avere anche un approccio diverso dal punto di vista lavorativo. La mia vita tutto un continuo di stimoli, almeno la vedo così. Sono un artista alla continua ricerca del vero sé".

Sei anche molto eclettico, perché non balli solo latino americano ma anche altri stili. Qual è quello che ti rappresenta di più?

"Sì, ho ballato latino americano ma ho capito che era un percorso che non mi apparteneva, e così dai 15 e 16 anni ho iniziato con il classico, contemporaneo e moderno.

Oggi mi sono focalizzato un po' di più sul commerciale, perché in Italia comunque se fai quello è la scelta migliore".

Che sfida è stata il tuo percorso?

"Una sfida continua comunque, perché dipende magari a volte può capitare che ti fanno fare coreografie che non vorresti fare, però è lavoro. È come nella vita di tutti i giorni".

Qual è stato il tuo approccio ad Amici? Cosa ti ha fatto crescere?

"È stato un contesto in cui mi sono ritrovato a fare delle cose fuori dalla mia zona di confort. Quindi, è lì è stata la vera crescita e paradossalmente è quello che ho apprezzato di più di Amici, anche se non è durato tantissimo. Magari, non mi sono fatto conoscere tantissimo come persona però quello è anche una questione di carattere.

Ho avuto tanto progresso, perché ero già entrato nella mentalità e nei c'erano i ritmi di un ballerino. È stato un frullatore, però positivo”.

Come è stata Debora Lettieri come insegnante per te?

"Era molto umana e carina, veniva spesso da me e mi dava consigli, mi riempiva di complimenti, mi diceva: "Sei bello, sei bravo come ballerino". Secondo me, era un "po' innamorata" di me ma più che altro credeva tanto in me. Avere delle persone che credevano in quello che stai facendo fa tanto. In ognuno di noi c'è un artista che deve credere in quello che fa per arrivare all'obiettivo, al pubblico che magari non conosce. Penso che gli insegnanti siano veramente importanti come a scuola per la vita Ti forma per poter camminare con le proprie gambe Comunque, non è un ambiente facile”.

Secondo te, cosa ti è mancato per arrivare al Serale?

"Forse, il fatto di essere entrato tardi, non ero completamente a fuoco e ho avuto l'up and down. Mi sentivo già in fase di ripresa, forse è stata semplicemente una questione di tempo e non metto in dubbio le capacità. Penso che sia stata una questione di tempo, situazione, momento".

È un'esperienza che rifaresti? Hai altri progetti in mente?

"Riprovare no, perché non è possibile e durante l'anno ero quasi entrato. Ho fatto la formazione, ho preso un treno per andare al nord e poi mi sono trasferito a Roma. Però diciamo che ho altri progetti e sto valutando sempre nell'ambiente dello spettacolo. Dovrei fare un evento a partire da novembre, però all'estero anche perché vorrei esplorare anche un po' l'Europa.

Magari, un giorno tornerò ad Amici come professionista e sarebbe veramente qualcosa di bellissimo, anche perché no, un riscatto personale. Al di là di quanto studi, è importante anche quello che fai sul palco e quello di Amici è molto particolare. Ci sono sensazioni che non riesci a domare, perché uno nella vita si può controllare ma non proprio tutto. un'ottima scuola anche di vita”.

Secondo te, un ballerino quali caratteristiche deve avere per fare quest'esperienza?

"Deve essere tenace, sicuramente, però devi essere aperto e pronto a raccontarti. Diciamo che ti devi costruire la tua routine lì dentro per che vai per ballare o per cantare. Ci vuole tanta forza di volontà ed è un programma che ti aiuta a crescere veramente tanto.

Ti scopri anche come persona, attraverso un viaggio, un excursus e ci vuole tanta tenacia, caparbietà e forza".

Quale messaggio lanceresti ad altri ballerini o concorrenti di Amici ?

"Sicuramente, di cogliere tutta l'opportunità in pieno. C'è sempre del bello, del brutto, delle sfide da fare e le critiche degli altri. Direi di ritenersi fortunati, perché è davvero un'ottima opportunità e non tutti ne hanno la possibilità di viverla. Quest'esperienza fatta ritrovare la forza di ballare. I percorsi sono soggettivi, quindi per ognuno è diverso. E' un'esperienza che mi ha fatto maturare tanto”.