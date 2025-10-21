Le trame delle puntate de La forza di una donna che saranno visibili dal 27 ottobre all'1 novembre su Canale 5 raccontano che Arif proporrà a Bahar Cesmeli di scappare insieme da Istanbul. Yeliz, invece, perderà la vita a causa di uno sparo partito dagli uomini di Nezir.

Arif propone a Bahar di fuggire insieme

Bahar affronterà Ceyda delusa perché l'ha lasciata sola durante il colloquio di lavoro presso una caffetteria. La cantante rivelerà alla sua migliore amica che Emre è il padre di suo figlio Arda, spiegando il motivo del suo grande turbamento.

Intanto Munir avvertirà Suat che Nezir ha in mente di rapire Bahar ed i bambini. Il padre di Piril pregherà il suo scagnozzo di prendere tempo con Sarp, in modo tale che Nezir possa finalmente liberarsi di lui.

Yeliz, invece, affronterà il suo primo giorno di lavoro in una boutique mentre Arif proporrà a Bahar di scappare da Istanbul in compagnia di Nisan e Doruk.

Yeliz perde vita per mano degli uomini di Nezir

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sirin cercherà il perdono dal padre Enver, confezionando una nuova insegna per la sartoria. La ragazza sarà poi invitata a cena da Suat. Durante l'incontro, quest'ultimo rivelerà a Sirin che alcuni uomini di Nezir stanno per rapire Bahar e i bambini per costringere Sarp a uscire allo scoperto.

Allo stesso tempo, Cesmeli correrà dalla prima moglie, riuscendo a metterla in salvo coi figli. L'uomo accompagnerà la donna in un nascondiglio sicuro indicatogli da Munir. Nel frattempo, gli uomini di Nezir faranno irruzione nel quartiere di Tarlabasi dove accadrà un trambusto durante il quale partirà un colpo di pistola che ucciderà Yeliz. Munir informerà della tragedia Sarp che sceglierà di non dire nulla a Bahar per non recarle dolore.

Infine Yusuf troverà un modo per allontanarsi da casa con Arif.

Bahar è rimasta sconvolta quando ha appreso che Sarp ha una seconda famiglia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Piril ha parlato con Sarp per cercare di fare pace.

Quest'ultimo ha chiesto a Bahar d'incontrarla per chiarire cos'è successo in passato. La protagonista ha chiesto ad Arif di allontanarsi, sentendo di non meritare la sua gentilezza.

Bahar, intanto, si è recata presso un hotel per incontrare Sarp. In realtà, l'uomo è apparso all'oscuro dell'incontro con la prima moglie poiché era una trappola organizzata da Sirin. Quest'ultima ha voluto far scoprire a Bahar che suo marito ha una nuova vita al fianco di Piril. La protagonista ha guardato stupefatta Sarp insieme alla sua nuova famiglia appena arrivata nell'hall dell'hotel. In questa circostanza, Bahar ha scoperto che Nisan e Doruk sono stati rapiti da Munir come gesto di avvertimento.