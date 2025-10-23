“Io non riesco davvero a capire che cosa voglia la giuria da me", così Barbara d'Urso ha esordito in un'intervista a Ballando segreto, replicando alle ultime critiche ricevuta dai giudici a Ballando con le stelle. Il riferimento é quello relativo alla puntata del dance show di Rai 1 dove Selvaggia Lucarelli l'ha accusata di trattenersi troppo e di non riuscire ad essere se stessa in TV, se non il suo personaggio.

Barbara D'Urso, la sua replica ai giudizi della giuria di Ballando con le stelle

Incalzata dai quesiti di Milly Carlucci in occasione di una nuova puntata di 'Ballando segreto', Barbara d'Urso ha replicato alle critiche lanciate da Selvaggia Lucarelli.

Riferendosi alla puntata di Ballando con le stelle di sabato scorso, 18 ottobre, si è chiesta se la giuria dello show si aspetti di vederla come una 'Barbara D'Urso trash' nel nuovo percorso intrapreso.

Alludendo al passato vissuto come conduttrice di Pomeriggio cinque a Mediaset, Barbara d'Urso ha lasciato intendere che prima il suo personaggio fosse volutamente trash, su richiesta dell'editore e dei vertici dell'azienda. A Ballando con le stelle, invece, ha intrapreso un percorso diverso, anche perché non ha alcuna intenzione di continuare ad apparire come 'personaggio trash'.

Il dancing show rappresenta per lei un nuovo progetto artistico, improntato sulla voglia di emergere in un'esperienza tutta nuova come quella del ballo.

Non a caso, tra le dichiarazioni rilasciate a Ballando segreto, l'ex conduttrice Mediaset si è detta soddisfatta di aver conquistato la vittoria, insieme a Pasquale La Rocca, nella quarta puntata di Ballando con le stelle.

D'Urso vince la puntata: l'intervista dopo la 4^ puntata di Ballando con le stelle

“Abbiamo vinto la puntata e siamo molto contenti", ha ammesso Barbara d'Urso, parlando per se stessa e come portavoce del maestro con il quale fa coppia a Ballando con le stelle.

Complice un quick partenopeo eseguito con disinvoltura, la coppia d'Urso-La Rocca é riuscita ad aggiudicarsi la media più alta nei voti della giuria tra i concorrenti in gara. Non solo. Per Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca sono arrivati sul web messaggi di sostegno da parte dei loro fan.

Si avvicina la quinta puntata di Ballando con le stelle

Barbara d'Urso si è detta felice per il supporto dei fan: "Quello che conta moltissimo è il pubblico a casa e so che questa coreografia è piaciuta tantissimo", ha sottolineato a Ballando segreto.

Nel frattempo, sale l'attesa in vista della quinta puntata di Ballando con le stelle. L'appuntamento é per sabato 25 ottobre, con la messa in onda prevista a partire dalle 21.30 circa su Rai 1 e in streaming online su Raiplay.