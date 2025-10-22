Cambio palinsesto per La forza di una donna nel palinsesto di sabato 25 ottobre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca è confermato nel giorno del sabato pomeriggio di Canale 5 con una nuova puntata speciale che andrà in onda per circa due ore in prima visione.
Questa settimana, però, l'orario di inizio della serie turca slitterà di circa dieci minuti rispetto alla scorsa volta: a beneficiarne sarà l'appuntamento con Beautiful, confermato dalle 13:45 in poi subito dopo la striscia del Grande Fratello.
Il successo de La forza di una donna nel giorno del sabato pomeriggio
L'appuntamento con La forza di una donna prosegue nel giorno del sabato pomeriggio con le consuete puntate speciali della durata di quasi due ore, che stanno riscuotendo un grande successo su Canale 5.
La media Auditel di questo primo mese di programmazione risulta essere di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori a settimana, pari a uno share che oscilla tra il 22 e il 23%.
Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di vincere la gara ascolti del sabato pomeriggio, superando ampiamente la concorrenza della tv di Stato, ferma al 10% di share in quello slot orario.
Cambio palinsesto La forza di una donna del 25 ottobre: la soap slitta
Il palinsesto di sabato 25 ottobre, però, prevede una piccola variazione di programmazione per La forza di una donna su Canale 5.
La scorsa settimana, infatti, la puntata speciale è cominciata alle 14:30 circa mentre questa volta, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, l'orario di partenza è fissato per le 14:41 circa.
La soap turca, quindi, verrà ridotta di circa dieci minuti rispetto alla scorsa settimana: a beneficiarne di questa riduzione sarà il nuovo appuntamento con Beautiful.
La serie americana, infatti, andrà in onda dalle 13:45 alle 14:40 circa, con una puntata speciale di circa un'ora che permetterà ai fan di poter godere di un appuntamento extra-large rispetto a quelli di soli 15 minuti trasmessi nel day feriale, per lasciare spazio alla striscia del Grande Fratello.
Mediaset potrebbe puntare sulla soap opera anche in prima serata
In attesa di questa nuova puntata speciale della soap opera al sabato pomeriggio, in casa Mediaset si ragionerebbe in merito a una eventuale messa in onda degli episodi inediti de La forza di una donna anche nella fascia serale.
Alla luce del grande successo Auditel registrato in queste settimane da La notte nel cuore e Tradimento, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Arif potrebbe andare in onda anche con degli episodi speciali nella fascia serale, così da accelerare l'avvicinamento verso il finale.