Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno si è esposto per commentare le tante chiacchiere che stanno circolando sulla sua ex Martina De Ioannon e su Gianmarco Steri. Il corteggiatore della scorsa edizione di Uomini e donne, dunque, ci ha tenuto a chiarire che lui non sapeva nulla di questo presunto flirt, anzi sta scoprendo tutto dai social. Il giovane ha parlato di una forte mancanza di rispetto nei suoi confronti, della rabbia che sta provando nell'apprendere quello che starebbe accadendo tra i due ex tronisti e ha chiosato con un "ne vedremo delle belle".

Le prime parole di Ciro dopo la rottura

Nel giorno in cui sono trapelate le voci sui baci che Martina e Gianmarco si sarebbero scambiati nel negozio di lui, Ciro ha deciso di rompere il silenzio raccontando la sua versione dei fatti.

"Penso sia arrivato il momento di fare chiarezza su tutta questa situazione. Partiamo dall'ultimo periodo in cui io e Martina siamo stati insieme, e dalle frecciatine che mi sono arrivate sui social. Le ho viste e ne ho parlato con lei, ma ha sempre negato dicendo che erano coincidenze. Purtroppo quando si ama una persona, e si ama tanto, si tende a crederle. Io sono fatto così", ha esordito l'ex corteggiatore di Uomini e donne nello sfogo che tutti i fan aspettavano da settimane.

Il pensiero di Ciro sulle ultime indiscrezioni

In un'altra storia che ha postato su Instagram, Ciro ha commentato i gossip che stanno circolando su Martina e sulla frequentazione che avrebbe con Gianmarco da un po' di tempo.

"Mi sono fidato di lei fino a tre ore fa, quando è uscita quest'ultima notizia, e ci tengo a precisare che io non ero a conoscenza di nulla. Non faccio parte del teatrino, quello che state scoprendo voi lo sto scoprendo anch'io. Sono passato per una persona immatura, che non vuole lavorare e vuole fare hype. In questi mesi penso di aver dimostrato l'opposto", ha proseguito il protagonista di Uomini e donne sui social.

Le frecciatine alla presunta nuova coppia

Nella parte finale del suo sfogo, Ciro ha detto la sua sui rumor che vorrebbero Martina e Gianmarco molto vicini e l'ha fatto in maniera piuttosto pungente.

"Tutta questa situazione è stata gestita in modo sbagliato e prematuro. C'è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Non so cosa vedremo, ma c'è tanta rabbia nel vedere determinate cose e soprattutto gesti che si potevano evitare. Detto questo, so sicuramente che ne vedremo delle belle", ha concluso Solimeno su Instagram.

I fan di Uomini e donne, dunque, ora sono curiosi di sentire sia la versione di De Ioannon che quella di Steri su tutta questa vicenda, senza dimenticare Cristina che è ancora in silenzio.