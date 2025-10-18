Petra toglierà ogni speranza a Simona nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei licenziata": per la cuoca sarà un momento di forte sofferenza perché al suo lavoro ha dedicato tutta la sua vita.

Le anticipazioni rivelano che Simona e Petra avranno un duro confronto e la governante deciderà di mandare via la cuoca. Ricardo proverà a risolvere la situazione, ma quando Petra gli racconterà che Simona ha tentato di toglierle la vita non potrà fare nulla per la cuoca.

La servitù distrutta dalla perdita di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la morte di Jana la tensione sarà alle stelle al palazzo De Lujan.

Cruz sarà arrestata e Petra si sentirà in diritto di usare il suo potere in un modo molto più marcato del solito. La governante non tollererà il comportamento dei suoi sottoposti, ancora molto scossi per la morte della loro amica. Simona, Maria, Lope e Candela, faranno molta fatica a svolgere il loro lavoro e Petra non perderà occasione per punzecchiarli. La governante si mostrerà insensibile di fronte alla sofferenza per la perdita di Jana: "Siete pagati per lavorare, non per piangere", dirà facendo perdere la pazienza a Simona. La cuoca, in un impeto di rabbia, arriverà a mettere le mani al collo alla governante. Simona sarà sul punto di togliere la vita a Petra e solo e parole di Lope riusciranno a fermarla in tempo.

Il grave affronto sembrerà non avere gravi conseguenze, ma la governante non avrà nessuna intenzione di lasciare impunito un fatto di questa importanza. Dopo la lite con Simona, Petra sembrerà molto spaventata, ma nei giorni seguenti la tensione aumenterà ancora. La governante rimprovererà Maria, ancora in lacrime per la sua amica. In questo caso interverrà Lope che in difesa della cameriera dovrà subire un forte rimprovero da Petra. Simona non resterà a guardare.

La rivincita di Petra e la disperazione di Simona

Nelle prossime puntate de La Promessa, Simona avrà un altro duro faccia a faccia con Petra, ma questa volta lo sarà solo verbale. La cuoca ricorderà che tutti stanno passando un momento difficile e la governante le risponderà per le rime: "Sono l'unica a preoccuparsi che tutto proceda per il meglio in questo palazzo", urlerà.

Simona alzerà la voce più di lei: "Sei l'unica a renderci la vita impossibile". A quel punto Petra non esiterà ulteriormente: "Sei licenziata, lascia il palazzo al più presto". Le parole della governante saranno una doccia fredda per Simona che non riuscirà a realizzare di aver perso il lavoro della sua vita. Lope proverà a consolarla e si rivolgerà a Ricardo, certo che il maggiordomo lo aiuterà a risolvere la questione. La richiesta di Lope non lascerà indifferente Ricardo che andrà subito a parlare con Petra dicendole che non può permettersi di licenziare su due piedi una collaboratrice preziosa come Simona. La governante, però, avrà in sua difesa una motivazione che lascerà Ricardo senza parole: "Simona mi ha messo le mani addosso", spiegherà, "Ho fatto finta di niente, ma adesso ha superato ogni limite".

Il maggiordomo non potrà opporsi: l'unica strada sarà quella di parlare con Alonso, ma Ricardo non si sentirà di interpellare il marchese in un momento così difficile per tutta la famiglia.

Petra: una governante senza scrupoli

Nelle puntate in onda in Italia, Petra è diventata la governante del palazzo dopo anni di onorato servizio accanto a Cruz come assistente personale. Questo cambiamento non è stato preso affatto bene dalla servitù, abituata ad obbedire agli ordini di Pia, decisamente più pacata di Petra. La nuova governante ha subito approfittato della sua posizione per umiliare i collaboratori e la situazione non è mai cambiata. Nessuno sopporta la prepotenza di Petra che ha un comportamento diverso solo con Santos.

Quest'ultimo, infatti, le ricorda il suo amato Feliciano e per questo Petra cerca di aiutarlo in tutti modi. Petra ha costruito un rapporto più confidenziale anche con Teresa che era la fidanzata di suo figlio, ma dopo la morte del ragazzo anche il loro legame è andato scemando.