La convivenza forzata non sempre è facile da affrontare e lo sanno bene i concorrenti del Grande Fratello. Nella serata di ieri, 5 ottobre, Francesco Rana si è confidato con Anita Mazzotta riguardo l'atteggiamento di Donatella Mercoledìsanto. Il ragazzo ha ammesso di essere seccato per l'ironia fatta dalla coinquilina sul suo mestiere: "Il mio lavoro non lo devi toccare".

Il risentimento di Francesco

In una conversazione con Anita, Francesco ha rivelato di essere stufo dell'ironia di Donatella: "Non riesco più a tollerare ciò che dice, ma sto aspettando perché non mi sembra il caso di iniziare una discussione dal nulla".

A quel punto il concorrente ha proseguito il suo sfogo: "Il mio lavoro non lo devi toccare, per me è una cosa importante. Io ho lottato e studiato tre anni per ottenere quel posto di lavoro. Lei parla di vigili, ma noi siamo la polizia locale. Ci sono tante cose che non sopporto".

Rana ha precisato che si sta trattenendo per evitare discussioni all'interno della casa, ma al tempo stesso ha ribadito di essere arrivato al limite della sopportazione: "Credo che abbia capito che non sopporto la sua ironia. Il giorno che scoppierò penso che capirà visto che mi sto molto trattenendo".

I consigli di Anita

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Francesco, Anita ha cercato di dispensare consigli.

In primis, la piercer ha suggerito al coinquilino di non trattenere troppo le sue emozioni altrimenti poi arriva all'esasperazione: "Se c'è qualcosa che non sopporti, devi dirlo anziché tenerti tutto dentro".

Tuttavia la concorrente ha anche consigliato al suo amico di non esagerare con i modi e con le parole: "Devi rimanere calmo. Quando sei al limite, pensa che stai indossando la tua divisa. In quel frangente tu non puoi perdere il controllo, vedrai che questa cosa ti aiuterà".

Infine, Mazzotta ha esortato il compagno d'avventura ad affrontare il discorso con Donatella, in modo che la sua coinquilina non venga a sapere del suo malcontento durante una delle puntate del reality show.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Durante la prima puntata del Grande Fratello hanno varcato la porta rossa i primi 12 concorrenti:

Matteo Azzali

Anita Mazzotta

Benedetta Stocchi

Giulio Carotenuto

Francesco Rana

Omer Elomari

Grazia Kendi

Domenico D'Alterio

Donatella Mercoledìsanto

Francesca Carrara e suo figlio Simone De Bianchi

Giulia Saponariu

Jonas Pepe

In occasione della seconda puntata del reality, entreranno in gioco altri concorrenti: