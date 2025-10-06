"A 8 anni ho subito molestie", queste le affermazioni di Grazia Kendi prima di essere censurata dalla regia del Grande Fratello. La ragazza stava fornendo ulteriori dettagli legati al suo passato, ma gli autori hanno preferito silenziare il microfono della 24enne toscana inquadrando le altre stanze presenti all'interno della casa. Lo sfogo di Grazia è arrivato dopo una lite piuttosto accesa con Domenico D'Alterio.

La confessione amara di Grazia

Nel pomeriggio di ieri 5 ottobre, la 24enne toscana ha avuto una lite piuttosto accesa con Domenico al punto che ha abbandonato la conversazione in lacrime.

Parlando con alcune concorrenti, Grazia ha spiegato di essere consapevole che ha un carattere particolare e per questo potrebbe essere giudicata in negativo: secondo lei, alcuni concorrenti la ritengono altezzosa solo perché ha deciso di non raccontare la storia della sua vita a differenza degli altri inquilini: "Vuoi vedere come cambiano idea su di me se racconto quello che ho subito?". E ancora: "A 8 anni ho subito molestie e ho perso una causa a 13 anni". Sebbene la ragazza era intenta ad aprire il suo cuore, la regia ha preferito censurare evitando di mandare in onda ulteriori dettagli sull'episodio. Non è dato sapere se la decisione sia arrivata per tutelare la stessa concorrente oppure se l'argomento verrà trattato durante le prossime puntate del reality show.

ha subito degli abusi sessuali a 8 anni… #grandefratello pic.twitter.com/Nh7I6rjmpF — J (@nontisento) October 5, 2025

I motivi della lite con Domenico D'Alterio

La giornata di ieri, per Grazia è stata piuttosto movimentata a causa della discussione avuta con Domenico D'Alterio. Quest'ultimo vedendo l'atteggiamento scontroso della coinquilina ha deciso di chiederle un confronto. Fin dall'inizio i due sono sembrati pensarla diversamente su diverse questioni, tanto che Domenico ha rimproverato la 24enne anche di non aver collaborato durante la prova budget: "Per te due minuti lì fuori è l'estremità? Non riesci a fare niente nella vita allora". Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Grazia, quindi a sua volta ha prontamente replicato: "Ma come ti permetti?

Tu non sai niente della mia vita".

Grande Fratello: anticipazioni 2^ puntata

Oggi, lunedì 6 ottobre su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello.

La casa più spiata d'Italia si arricchirà di nuovi concorrenti oltre ai 12 che hanno effettuato l'ingresso la scorsa puntata: si tratta di Ivana Castorina, Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benadallah.

Tra gli argomenti che verranno affrontati dalla conduttrice Simona Ventura, si parlerà dei primi litigi e delle prime simpatie nate all'interno della casa. Poi ci sarà spazio per il verdetto del televoto per nominare i primi tre concorrenti immuni alle nomination.