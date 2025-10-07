Non è durata neanche un mese l'avventura di Helena Prestes e Javier Martinez nella casa che avevano scelto per convivere a Terni. Come ha raccontato la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello su TikTok, presto lei e il compagno si trasferiranno in un altro appartamento perché in quello dove sono attualmente avrebbero avuto problemi con il loro cane Amy.

La confidenza ai follower

A pochi giorni di distanza dalla messa in onda dell'intervista che hanno rilasciato a Verissimo, Helena e Javier si stanno preparando ad affrontare un nuovo piccolo cambiamento.

Il 6 ottobre scorso, infatti, la modella ha chiacchierato con i fan su TikTok e ad un certo punto ha svelato che a breve lei e il fidanzato si trasferiranno in un nuovo appartamento.

"Dobbiamo cambiare casa perché Amy, il nostro cane, è stato espulso. Dobbiamo andare via, ma ne abbiamo trovata una molto meglio. Non sono potuta andare al matrimonio perché c'è stato questo problema", ha raccontato Prestes in live.

A neppure un mese dall'inizio della convivenza con Martinez a Terni, la modella è stata costretta a cercare un'altra casa perché il loro animale domestico non sarebbe accettato dove si trovano attualmente.

Il sostegno dei fan su X

Stando a quello che ha rivelato Helena su TikTok, presto lei e Javier dovranno affrontare un trasloco e per loro sarà il secondo in un solo mese.

"Amy avrà una casa più bella e soprattutto con vicini che sapranno amarla", "Come fa a prendere sempre tutto con il sorriso?", "Devono cambiare casa per questo? Non ho parole", "Probabilmente in quel condominio non accettano gli animali", "Amy è un cagnolone buonissimo", "Chiunque abbia avuto da ridire su questa cucciolona non conosce il valore degli animali", "Amy è un cane dolcissimo, è la gente che non sa stare al mondo", si legge su X da quando è trapelata la notizia che gli Helevier stanno per cambiare casa.

amy eliminata 😭 dalla casa 😭 : chiunque abbia avuto da ridire sulla presenza di questa piccola e dolce cucciolona ♥️ non conosce il valore degli animali: mille volte l'abbaio di un cane che la voce delle persone!! (lascerei vuote tutte le case di queste persone)#helevier pic.twitter.com/JWXr5R1m6R — ele 🌹 (@xlarrysbreath) October 6, 2025

Le dichiarazioni a Verissimo

Domenica scorsa Helena e Javier sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e in quell'occasione si sono raccontati molto.

I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ad esempio, hanno parlato dei progetti che stanno facendo (dal matrimonio a mettere su famiglia) e poi hanno rotto il silenzio su un gossip che ha impazzato all'inizio dell'estate.

Quando la conduttrice gli ha chiesto quanto ci fosse di vero dietro alle voci che sono circolate su un presunto riavvicinamento tra Prestes e l'ex Carlo, Martinez ha risposto: "Non ne vorrei parlare, fa parte del passato. In quel periodo ho capito che so perdonare e che l'amore vince su tutto".

Anche la modella ha ammesso di aver rivisto l'ex per un ultimo chiarimento e di non aver detto nulla al compagno per non scatenare la sua gelosia.