La registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 7 ottobre ha visto l'ennesimo attacco da parte di Gemma Galgani nei confronti di Mario Lenti. Le anticipazioni di Fanpage, infatti, svelano che la dama ha inveito contro il cavaliere a distanza di almeno due settimane dal loro ultimo appuntamento. La tronista Sara Gaudenzi, invece, ha litigato furiosamente con il suo corteggiatore Marco in camerino.

Continua lo scontro dopo la rottura

Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 7 ottobre, c'è anche quella sull'ennesimo scontro che c'è stato in studio tra Gemma e Mario.

Stando a quello che si legge in rete, la dama avrebbe attaccato il cavaliere sempre sugli stessi argomenti: secondo la 75enne, infatti, Lenti l'avrebbe presa in giro nel breve periodo in cui si sono frequentati e continua a rinfacciarglielo anche a distanza di settimane dalla loro ultima esterna.

Il protagonista del trono Over, comunque, sta portando avanti la conoscenza con Cinzia e Magda ha avuto qualcosa da ridire.

Nel corso delle riprese di questo martedì, Sabrina è andata via in coppia con Nicola e sarebbe stata Maria De Filippi a convincere l'uomo a fare questo passo.

Tensione tra i ragazzi del trono Classico

Gli spoiler che stanno circolando alla fine della registrazione di Uomini e donne del 7 ottobre, riguardano anche le due troniste del cast.

Se Cristiana ha fatto un'esterna molto carina con un nuovo corteggiatore di nome Simone, Sara ha avuto una furiosa lite con Marco in camerino; i due non sono neanche riusciti a trovare un punto d'incontro, quindi nel corso delle riprese odierne hanno continuato a confrontarsi in studio.

Di Flavio, invece, in questa puntata non si è parlato ma la volta precedente ha commentato il ritorno di Martina e di Denise.

Le offese a Mario sull'aspetto fisico

Tornando a Gemma e alle critiche che continua a rivolgere a Mario anche a distanza di settimane dalla fine della loro conoscenza, il 7 ottobre i telespettatori hanno assistito ad una puntata di Uomini e donne che è stata registrata a fine settembre.

Nel corso di questo appuntamento, Galgani ha reagito malissimo alla decisione del cavaliere di interrompere la loro frequentazione a causa di una scarsa attrazione fisica.

Indispettita dalla rivelazione di Lenti, la dama ha cominciato a offenderlo sostenendo che avrebbe la pancia e lei non si capacitava del fatto che per un po' fosse stata interessata ad un uomo come lui.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti immediatamente per andare contro Gemma, anzi la vamp ha citato il modo di dire "la volpe quando non arriva all'uva dice che è acerba".