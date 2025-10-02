Mercoledì scorso, a Milano, c'è stata una festa per i 30 anni del settimanale Chi e tra gli invitati c'erano anche due protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez hanno posato per i fotografi, hanno registrato contenuti per i profili social dell'evento e hanno anticipato che presto faranno un annuncio molto importante.

Evento in coppia e un segreto da rivelare

Helena e Javier vivono a Terni da qualche settimana, ma l'altra sera hanno raggiunto Milano per partecipare ad un evento speciale.

I concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello, infatti, erano tra gli invitati alla festa per i 30 anni del settimanale Chi, e per l'occasione hanno sfoggiato abiti eleganti e i loro migliori sorrisi.

Sui social sono stati pubblicati molti contenuti della coppia, ma la didascalia che è apparsa sotto ad un video su Instagram ha incuriosito i tantissimi fan di Prestes e di Martinez.

"Helena e Javier sono alla festa e ci hanno rivelato un segreto. Presto la coppia farà un grande annuncio", si legge sul web da qualche ora.

La modella e il pallavolista, inoltre, hanno consigliato ai loro sostenitori di rimanere connessi perché a breve condivideranno post e immagini esclusive dell'evento e di molto altro.

La curiosità dei fan degli Helevier

Al momento non si sa nulla sull'annuncio che faranno Helena e Javier, per questo la curiosità dei loro fan è alle stelle.

"Ma che significa?", "Non ci sono molti grandi annunci che una coppia può fare, ma restiamo con i piedi per terra", "Allarme rosso", "Non voglio farmi troppi film, aspettiamo", "Che segreto dovranno rivelare?", "Magari è una nuova collaborazione o un programma, stiamo calmi", "Io vivrò aspettando questo annuncio", "Forse faranno una fiction su di loro", "Non vedo l'ora", "Già mi batte il cuore", "Sono curiosissima", "Sempre dalla loro parte", si legge su X da quando ha cominciato a circolare la notizia che presto la coppia dell'ultimo Grande Fratello farà un annuncio importante.

I rumor di quest'estate

Helena e Javier stanno insieme dallo scorso febbraio, ma in diverse occasioni hanno già detto che sognano una famiglia tutta loro al più presto.

Quest'estate, inoltre, per alcuni giorni si è vociferato che la modella potesse essere in dolce attesa, e a dare il via a queste chiacchiere era stato un video che lei aveva postato dove si vedeva Martinez baciarle ripetutamente la pancia e parlarci come se ci fosse qualcuno dentro.

In quel caso, però, la finalista dell'ultimo Grande Fratello è intervenuta per smentire una presunta gravidanza e per chiarire che il pallavolista fa sempre così e lei aveva solo voluto condividere un dolce momento con i fan.