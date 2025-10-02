La puntata della soap Tv La forza di una donna in onda nel pomeriggio di sabato 4 ottobre sarà incentrata su Sarp e Bahar. Quest'ultima scoprirà finalmente che il marito è vivo e sarà sconvolta quando se lo ritroverà davanti vivo e vegeto. Tutto succederà nel momento in cui l'uomo busserà alla sua porta incurante del pericolo che corre a causa di Nezir.

Bahar è sconvolta nel vedere Sarp vivo e vegeto dinnanzi a sé

Il nuovo appuntamento della soap Tv turca sarà ricco di emozioni visto che arriverà finalmente il momento in cui Bahar verrà a conoscenza che Sarp è ancora vivo.

Tutto accadrà la sera in cui anche Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz avranno intenzione di svelare alla donna la verità sul marito. Tutti loro saranno battuti sul tempo dallo stesso Sarp che, saputo che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'appartamento della moglie, andrà da lei per avvisarla del pericolo che corrono lei e i piccoli Nisan e Doruk. Sarp quindi, uscirà dal suo nascondiglio e si presenterà alla porta di Bahar. Sarà proprio lei ad andare ad aprire e rimarrà senza fiato quando si troverà dinnanzi il marito in carne ed ossa.

Bahar riabbraccia Sarp ma lui è costretto ad andarsene quasi subito

Saranno attimI carichi di emizione visto che dopo un iniziale smarrimento, Bahar getterà le braccia al collo di Sarp. Arif intanto, assisterà alla scena da lontano e soffrirà molto per l'allontanamento da Bahar.

Sarp non avrà tempo di dire alla moglie i motivi per cui si è allontanato per tutti questi anni visto che gli uomini di Nezir saranno in agguato. L'uomo avrà solo il tempo di mettere in guardia Bahar del pericolo che corrono lei e i bambini. La donna sarà confusa, visto che non capirà le ragioni per le quali alcuni uomini dovrebbero fare del male a lei e ai piccoli Nisan e Doruk. Sarp sarà costretto ad andarsene in fretta e furia per non essere scoperto dagli uomini di Nezir, lasciando Bahar e i bambini nella confusione più totale.

Sirin, invece, ricatterà Piril in merito a delle fotografie scattate con Sarp che dovrà riavere, ma la figlia di Suat non sembrerà disposta a cedere al ricatto.

La forza di una donna raggiunge il 25% di share

Continua il successo de La forza di una donna che, ogni pomeriggio, tiene davanti alla TV una media di 2 milioni di telespettatori per uno share tra il 23% e il 25% e questo nonostante la soap vada in onda con puntate di soli 20 minuti dal lunedì al venerdì. Dal 30 settembre infatti, complice il ritorno della striscia quotidiana del Grande Fratello, la serie con Bahar va in onda dalle 16:05 alle 16:25. Resta invece confermato il maxi appuntamento del sabato pomeriggio con la messa in onda di episodi inediti della durata di due ore che iniziano alle ore 14:30 per terminare alle 16:30.