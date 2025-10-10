Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 potrebbero essere incentrate sulla confessione di Marcello legata ai suoi tradimenti perpetrarti nel corso dell'ultimo periodo ai danni della contessa Adelaide.

Il giovane Barbieri, quindi, a ridosso del suo atteso e fatidico matrimonio con la contessa Sant'Erasmo potrebbe svelare di essere in forte crisi, dato il suo avvicinamento con Rosa Camilli, tanto da far saltare il fatidico sì organizzato nei minimi dettagli.

Marcello e Rosa sempre più complici e vicini

Tra Marcello e Rosa ci sono stati diversi momenti di tenerezza nel corso delle puntate trasmesse nel finale della scorsa stagione e in quelle iniziali di questo decimo capitolo.

Momenti che non hanno lasciato indifferente Marcello Barbieri, alle prese con i preparativi delle sue nozze con la contessa Adelaide, la quale ha detto sì alla proposta del ragazzo di diventare marito e moglie ufficialmente e lasciare villa Guarnieri per trasferirsi in un attico tutto per loro in pieno centro a Milano.

Eppure, data la delicata situazione che sta vivendo Marcello, non è escluso che nelle nuove puntate di questa decima stagione possa decidere di far saltare le nozze.

Marcello confessa i tradimenti e annulla le nozze: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il sospetto è che, tale situazione, possa indurre Marcello a liberarsi di questo peso che porta sul cuore e finalmente confessare alla contessa Adelaide i suoi tradimento.

Barbieri, quindi, a pochi giorni dal matrimonio le svelerebbe di quel bacio che c'è stato con Rosa nei mesi scorsi e anche del momento di tenerezza che hanno vissuto insieme durante la trasferta a Trieste, con tanto di scatti compromettenti che sono stati realizzati da Umberto Guarnieri grazie all'intervento di un investigatore privato.

Un colpo al cuore per la contessa che resterebbe spiazzata e amareggiata da tale confessione e, soprattutto, dalla scelta di Marcello di annullare il matrimonio per poter prendersi del tempo per se stesso e riflettere su questa delicata situazione sentimentale che lo ha messo a durissima prova.

Umberto potrebbe riavvicinarsi ad Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

E, nel caso in cui ciò dovesse concretizzarsi per davvero, l'unico a essere contento di questa situazione sarebbe Umberto Guarnieri.

Ancora una volta il commendatore potrebbe dar prova alla contessa di non essersi sbagliato sul conto di Marcello, dato che non si è mai fidato al 100% dell'ex barista.

Umberto, quindi, potrebbe approfittare di questa situazione per riavvicinarsi alla mamma di sua figlia Odile e riprendere in mano le redini del loro rapporto.