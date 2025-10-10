Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre rivelano che Rosa si ritroverà in intimità con Damiano. Tra i due si riaccenderà la fiamma della passione e, questa volta, la donna si ritroverà in grande difficoltà data la sua delicata situazione con Pino.
Marina, invece, si mostrerà in ansia per le sorti di Roberto dopo che l'avvocato proporrà il patteggiamento: l'imprenditore, però, non avrà alcuna intenzione di cedere nei confronti del suo nemico Gennaro Gagliotti, che continuerà a tramare alle spalle dei due coniugi per estrometterli dai Cantieri.
Rosa cede alla passione con Damiano: anticipazioni Un posto al sole 20-24 ottobre
Tra Rosa e Damiano si arriverà a un colpo di scena inaspettato: i due si lasceranno trasportare dai sentimenti che ancora provano l'uno nei confronti dell'altro e si abbandoneranno alla passione travolgente.
Gli spettatori, quindi, assisteranno a una scena di passione tra i due ex coniugi i quali si ritroveranno a letto insieme.
Un momento che finirà per acuire ancora di più la crisi personale di Rosa che, già da qualche tempo, sta vivendo un momento difficile con il suo compagno Pino.
E, proprio nei prossimi episodi di Upas, Pino proverà ancora una volta a riconquistare la fiducia di Rosa cercando di riavvicinarsi alla donna.
Tra Rosa e Damiano c'era stato un bacio nelle puntate precedenti di Upas
Negli episodi precedenti della soap, tra Rosa e Damiano c'era stato un primo bacio inaspettato che aveva rimesso in crisi entrambi.
Damiano scelse di non dire nulla alla sua compagna Viola che, in quel periodo, aveva scelto di accompagnare il suo ex a Milano per affrontare la delicata operazione al cuore.
Una scelta vista come un tradimento da parte del poliziotto che, sconsolato e solo, si lasciò andare a questo momento di passione con la mamma di suo figlio.
Marina in ansia per Roberto Ferri
Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre, inoltre, rivelano che Marina tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che Roberto è riuscito a ottenere gli arresti domiciliari e ben presto potrà tornare a casa.
L'avvocato che lo sta seguendo, però, proporrà ai familiari dell'imprenditore di procedere con il patteggiamento, così da poter chiudere al più presto questa brutta vicenda che lo vede implicato.
Marina si mostrerà in ansia, perché ben consapevole del fatto che Roberto non voglia scendere a compromessi e darla vinta al suo nemico Gennaro.
Intanto i Gagliotti continueranno a esercitare il loro strapotere all'interno dei Cantieri Flegrei, cercando di estromettere sempre più i coniugi Ferri dalle decisioni importanti.