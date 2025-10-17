Cambio programmazione per La notte nel cuore, nel palinsesto serale di domenica 17 ottobre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5 proseguirà con la seconda puntata prevista di questa settimana che avrà una durata differente rispetto a quelle precedenti.

La messa in onda, infatti, come riportato dalla Guida tv ufficiale Mediaset, al momento è in programma fino alle 23:50 circa per poi lasciare spazio alla trasmissione sportiva Pressing, che tornerà in onda dopo la sosta del campionato.

Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore di domenica sera

Il palinsesto domenicale di Canale 5 continuerà a fare affidamento sulla messa in onda de La notte nel cuore, la fortunata serie turca che, in questi mesi di programmazione, ha ottenuto ascolti in costante crescita, diventando uno dei prodotti più seguiti dal pubblico di questa stagione.

Mediaset ha scelto di puntare ampiamente sul prodotto, trasmettendo ogni settimana ben due appuntamenti che, al momento, sono previsti al martedì sera e alla domenica.

Il 19 ottobre ci sarà il secondo appuntamento di questa settimana e, al momento, la programmazione subirà delle modifiche, dato che la puntata non andrà in onda, come di consueto, ben oltre la mezzanotte.

La soap opera La notte nel cuore dura meno e chiude anticipatamente il 19/10

La messa in onda de La notte nel cuore avrà una durata differente: al termine de La ruota della fortuna ci sarà il consueto riassunto degli episodi precedenti, dopodiché la soap opera andrà avanti fino alle 23:50 circa.

Rispetto alle domeniche precedenti, quindi, la serie turca avrà una durata inferiore di circa venti minuti, dato che non andrà avanti fino alle 00:10 come accadeva in precedenza.

A seguire andrà in onda subito la trasmissione Pressing, dedicata al racconto del campionato di Serie A.

Mediaset festeggia con gli ottimi ascolti della soap opera turca

Intanto, però, gli ascolti de La notte nel cuore continuano a rivelarsi vincenti nel prime time serale di Canale 5 e riescono a difendersi bene anche contro le partite della Nazionale italiana di calcio.

Lo scorso martedì, nonostante la messa in onda di Italia-Israele che su Rai 1 ha totalizzato una media di oltre sette milioni e mezzo di spettatori pari al 35% di share e picchi che hanno raggiunto i 9 milioni, la soap opera che vede protagonisti Sevilay e Nuh ha mantenuto intatta la sua media di oltre 2,3 milioni di spettatori.

Canale 5 si è difesa alla grande contro la partita della Nazionale ottenendo uno share superiore al 15%: numeri migliori rispetto a quelli ottenuti dal Grande Fratello nel prime time del lunedì.