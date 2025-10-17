Tra Rosa e Marcello potrebbe accendersi la fiamma della passione nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10.

Attualmente i due protagonisti della serie di Rai 1 sono al centro delle trame, complice il turbamento di Barbieri che a pochi giorni dalle nozze con Adelaide , ha messo in discussione i suoi sentimenti.

Marcello si ritroverà in forte crisi e non si esclude che possa chiudere con Adelaide per vivere la relazione con Rosa, tanto che la giornalista col passare degli episodi potrebbe scoprire di essere incinta del suo primo figlio e restare sconvolta.

Marcello mette in discussione i suoi sentimenti: anticipazioni Il Paradiso delle signore

L'avvicinamento tra Rosa e Marcello nel corso degli ultimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1 ha finito per mettere in forte crisi il ragazzo.

A pochi giorni dal suo atteso matrimonio con la contessa, Marcello metterà tutto in discussione e rivelerà al fratello Matteo di non essere più certo dei suoi sentimenti nei confronti di Adelaide.

Intanto, però, la contessa verrà tenuta all'oscuro di tutto: sarà proprio una decisione sono sorprendente di Marcello a cambiare il corso degli eventi, anche se al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che vedremo.

Rosa scopre di essere incinta ed è sconvolta: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Non è escluso che Marcello possa aprire il suo cuore con la contessa e svelarle tutta la verità su quanto è accaduto con Rosa nel corso dell'ultimo periodo, finendo per lasciarla senza parole.

Marcello chiudendo così la relazione con Adelaide, annullando le nozze, col passare dei giorni comincerebbe a maturare la convinzione di voler vivere la sua storia d'amore con Rosa Camilli, così da poter capire se sono fatti davvero per stare insieme e per un futuro di coppia.

Tra Rosa e Marcello, quindi, divamperebbe la fiamma della passione al punto che ben presto la giornalista si ritroverebbe a fare una scoperta inaspettata: è incinta del suo primo figlio.

Dopo un lieve malore, Rosa si recherebbe in ospedale per degli accertamenti dove apprenderebbe la notizia che la lascerebbe sconvolta.

Iniziano a crescere gli ascolti della soap opera pomeridiana di Rai 1 con Vanessa Gravina

In attesa di tutti gli sviluppi della soap, proseguono gli ascolti in crescita nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Dopo un inizio stagione decisamente difficile dal punto di vista Auditel, la serie sta risalendo la china e al momento si è assestata sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori, pari a uno share che arriva a toccare anche il 18%, con punte del 20% durante la messa in onda quotidiana.