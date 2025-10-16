La puntata di Un posto al sole di giovedì 16 novembre si è conclusa con un bacio rubato da Damiano a Rosa. La reazione della donna è stata piuttosto stizzita, ma le anticipazioni svelano un cambio di rotta imminente.

Le nuove trame, in onda dal 20 al 24 ottobre, rivelano infatti che tra Damiano e Rosa esploderà la passione. Questo avverrà proprio nella puntata di domani, venerdì 17 ottobre, segnando un punto di svolta per entrambi i personaggi.

Rosa rifiuta il suo ex

Il pubblico ha accolto con entusiasmo la reazione iniziale di Rosa, che ha respinto Damiano con decisione.

Gli spettatori sono infatti molto diffidenti nei confronti dei sentimenti che Renda prova per la sua ex.

In effetti, il bacio di Damiano di stasera sembrava più dettato dalla delusione per la partenza di Viola che da un reale coinvolgimento verso Rosa. Nonostante questo, l'amore che la donna prova per lui è ancora vivo e, nella puntata di domani, lo dimostrerà cercando lei stessa il contatto. Dopo aver raggiunto l’appartamento di Damiano, tra i due si creerà un momento di forte intimità destinato a cambiare gli equilibri.

Un Posto al Sole trame 20-24 ottobre: la promessa di Damiano

Nella puntata di venerdì 17 ottobre, Rosa raggiungerà l'appartamento di Damiano e i due si lasceranno travolgere dalla passione.

Successivamente, Pino, ignaro di quanto accaduto, farà il possibile per riconquistarla.

Rosa si ritroverà così tra due fuochi. Damiano le ha promesso che questa volta sarà diverso, che desidera costruire una famiglia con lei. Parole che riaccenderanno in Rosa una speranza che credeva ormai perduta.

Quando si troverà di fronte a Pino, con il suo sguardo sincero e pieno d'amore, tutti quei pensieri riaffioreranno. Rosa si sentirà confusa, incapace di affrontare il momento. Le emozioni prenderanno il sopravvento sulla ragione e capirà che il suo cuore non ha ancora preso una decisione.

Rosa deve scegliere tra Pino e Damiano

Sembrava che Rosa avesse finalmente trovato serenità accanto a Pino. Ma nel giro di poche puntate, gli sceneggiatori di Un Posto al Sole hanno deciso di rimettere tutto in discussione.

Una lite apparentemente insignificante ha segnato la fine della loro relazione, aprendo la strada a un riavvicinamento con Damiano.

Ora Rosa si trova davanti a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Potrebbe restare con Pino e vivere con il rimpianto, oppure seguire il cuore verso Damiano e scoprire che lui non è cambiato. Due strade opposte e una sola certezza: qualunque scelta farà, nulla potrà tornare come prima. In entrambi i casi, per motivi molto diversi, non è affatto scontato che i due uomini vorranno stare con lei.