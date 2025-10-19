Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto di domenica 26 ottobre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca prosegue in prima visione assoluta e, per la prossima settimana, è prevista una piccola variazione legata alla durata complessiva di messa in onda.

I nuovi episodi, infatti, torneranno in onda fino alla mezzanotte, in prima visione assoluta su Canale 5, per poi lasciare spazio alla messa in onda di Pressing.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore di domenica 26 ottobre

L'appuntamento serale con La notte nel cuore continua a essere confermato nella fascia serale della rete ammiraglia con una doppia puntata.

Dopo quello di martedì 21 ottobre, la serie turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay tornerà in onda regolarmente anche domenica 26 ottobre e questa volta la durata sarà diversa.

Questa domenica 19 ottobre, infatti, l'appuntamento in prime time è in programma fino alle 23:50 circa, per poi lasciare spazio alla trasmissione sportiva Pressing, dedicata al racconto del campionato di Serie A.

L'appuntamento con La notte nel cuore si allunga fino alla mezzanotte

Per la giornata del 26 ottobre, invece, l'appuntamento con La notte nel cuore subirà una piccola variazione di programmazione legata alla durata complessiva di messa in onda.

I nuovi episodi, infatti, non termineranno alle 23:50 ma torneranno a essere trasmessi fino alla mezzanotte, così come accadeva nelle settimane precedenti.

Gli appassionati e fan della serie, quindi, potranno assistere a degli appuntamenti più lunghi di circa dieci minuti.

Al momento la doppia puntata serale risulta confermata nel palinsesto di Canale 5 per tutto il mese di ottobre e per le prime settimane di novembre, dopodiché potrebbe esserci un ritorno all'appuntamento singolo, così come accadeva nei mesi scorsi.

Ancora ottimi ascolti per la soap opera turca su Canale 5

In attesa delle novità legate al palinsesto della soap opera turca, prosegue l'ondata positiva dal punto di vista Auditel come testimoniano anche gli ascolti registrati nel corso delle ultime settimane con la doppia puntata serale de La notte nel cuore.

La soap opera si è assestata sulla soglia dei due milioni e mezzo di telespettatori in prime time, pari a uno share che oscilla tra il 15 e il 16%.

Numeri positivi per il prime time di Canale 5, tenendo conto che gli show proposti in questa stagione autunnale stanno facendo fatica a imporsi negli ascolti, come nel caso del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, crollato sotto la soglia dei due milioni di spettatori con il terzo appuntamento serale trasmesso lunedì scorso.