Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5 nel mese di dicembre.

L’appuntamento con le nuove puntate della serie turca resta confermato in prime time, ma con modifiche significative ai giorni di messa in onda. In vista del periodo natalizio, Mediaset ha scelto di sospendere la doppia puntata serale: la soap continuerà a essere trasmessa soltanto la domenica sera.

Il successo della doppia puntata de La notte nel cuore in prime time

La programmazione televisiva Mediaset di dicembre prevede ancora la messa in onda dei nuovi episodi de La notte nel cuore in prima visione assoluta, seppur in versione ridotta rispetto a quanto sta andando in onda attualmente.

Dopo il buon successo registrato nel corso di queste prime settimane della programmazione autunnale, Mediaset ha scelto di continuare a puntare sulla messa in onda della doppia puntata almeno fino a tutto novembre, mandandola in onda sia di martedì che di domenica sera, sfidando le fiction del prime time di Rai 1.

Cambio programmazione per La notte nel cuore a dicembre: sospesa la doppia puntata

A partire dal mese di dicembre, ci saranno delle variazioni di palinsesto importanti per La notte nel cuore nel prime time Mediaset, dato che la doppia puntata verrà sospesa dalla programmazione.

I telespettatori della serie turca dovranno accontentarsi di un singolo appuntamento settimanale nella fascia di prime time, in attesa di un possibile ritorno alla normalità dopo le festività.

Al momento, i vertici Mediaset hanno scelto di trasmetterla regolarmente di domenica sera, mentre al martedì andranno in onda film ed eventi in replica per tener compagnia al pubblico di Canale 5 a ridosso del periodo natalizio.

Mediaset tiene testa alle nuove fiction Rai con la soap opera turca

Nelle ultime domeniche di ottobre, La notte nel cuore è riuscita a garantire dei buoni ascolti a Canale 5. L'appuntamento è stato visto da una media di 2,2 milioni di spettatori, pari a uno share che ha superato il 15,50%. Numeri che hanno messo in difficoltà la fiction Màkari 4 trasmessa su Rai 1, che al secondo appuntamento è crollata su una media di 2,7 milioni fermandosi al 17% di share, contro il 20-22% della scorsa stagione con oltre 3,5 milioni di spettatori. Il calo conferma come la soap turca stia erodendo pubblico alla concorrenza in una fascia tradizionalmente dominata dalle fiction Rai.