Continua il cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5. La soap opera turca sta appassionando sempre più pubblico nella fascia serale, ottenendo ottimi ascolti.
In questo inizio di stagione autunnale, Mediaset ha scelto di puntare in maniera decisa su La notte nel cuore, con la messa in onda di una serie di raddoppi delle puntate: tutto ciò accadrà anche il prossimo 9 ottobre, dato che la soap continuerà a sfidare la fiction La ricetta della felicità, prevista in prima visione assoluta su Rai 1.
Cambio programmazione per La notte nel cuore: la soap raddoppia ancora il 9 ottobre
Tra i titoli di maggior successo lanciati da Mediaset nel corso di questa stagione estiva spicca La notte nel cuore che, dopo un buon esordio dal punto di vista Auditel, ha meritato la riconferma anche nel prime time autunnale, riuscendo a tener testa agli ascolti delle fiction in prima visione assoluta trasmesse su Rai 1. Dopo il successo dei raddoppi di queste settimane, Mediaset ha scelto di cambiare programmazione per la soap anche la prossima settimana.
Saranno due gli appuntamenti che andranno in onda nella fascia serale: il primo sarà trasmesso giovedì 9 ottobre, mentre il secondo andrà in onda domenica 12 ottobre alle 21:40 circa, subito dopo La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.
Gli ascolti de La notte nel cuore tengono testa alle fiction trasmesse da Rai 1
Un doppio appuntamento messo in piedi per cercare di frenare gli ascolti de La ricetta della felicità, la fiction con Cristiana Capotondi che, al debutto, ha fatto registrare una media di oltre 3 milioni di spettatori contro i 2,4 milioni circa ottenuti dalla soap turca, posizionata all'ultimo momento nel palinsesto del giovedì.
Situazione diversa alla domenica sera, dove La notte nel cuore riesce a tener testa maggiormente alla fiction Balene con Veronica Pivetti, che non sta facendo faville dal punto di vista Auditel.
La scorsa settimana, ad esempio, la serie turca ha ottenuto il 17,50% di share su Canale 5 mentre la fiction di Rai 1 si è fermata al 18,50%.
Sumru incastrata da Esat e Samet si aggrava nella prossima puntata del 9 ottobre
Intanto, le anticipazioni della puntata, che sarà trasmessa giovedì 9 ottobre in prime time, rivelano che Sumru si ritroverà messa con le spalle al muro da Esat.
L'uomo, infatti, le chiederà di scegliere tra i gemelli oppure lui e Harika. Un colpo al cuore per la donna, che resterà profondamente scossa e amareggiata dalle dure parole di suo figlio.
Intanto le condizioni di salute di Samet andranno incontro a un netto peggioramento: dopo una serie di accertamenti medici, l'uomo scoprirà di aver bisogno al più presto di un trapianto di rene.