Le anticipazioni de La notte nel cuore preannunciano nuovi intrighi e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. Nella puntata in onda giovedì 9 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Bunyamin avrà un ruolo centrale, poiché risulterà compatibile con Samet e quindi potenziale donatore di rene. Tuttavia, una volta confermata la sua paternità, il tuttofare ricatterà la famiglia Sansalan. Nel frattempo, Sumru si troverà davanti a una scelta difficile: dovrà decidere tra i gemelli oppure Harika ed Esat.

I membri della famiglia Sansalan implorano Bunyamin di salvare Samet

I problemi di salute di Samet saranno al centro dell'episodio della soap, in onda il 9 ottobre in prima serata. Il padre di Cihan necessiterà urgentemente di un trapianto di rene e confiderà al dottor Hasan che tra i possibili candidati per la verifica di compatibilità potrebbe esserci anche Bunyamin. Si scoprirà che quest'ultimo è in realtà il figlio illegittimo di Samet, ignaro delle sue origini e impiegato come tuttofare presso la famiglia Sansalan. Quando la verità verrà alla luce, alcuni familiari di Samet, tra cui sua sorella Hikmet e i figli Cihan, Harika ed Esat, cercheranno di persuadere Bunyamin a donare un rene per salvare la vita all'imprenditore.

Bunyamin impone condizioni alla famiglia Sansalan

Nel frattempo, la situazione si complicherà ulteriormente, poiché nuovi colpi di scena potrebbero alterare gli equilibri tra i protagonisti. Bunyamin , infatti, non sarà disposto ad aiutare Samet, suo padre biologico, senza ricevere nulla in cambio. Messo da parte fino a quel momento dall'imprenditore che non lo ha mai riconosciuto, il tuttofare deciderà di ricattare la famiglia Sansalan, imponendo alcune condizioni: solo se verranno rispettate, accetterà di donare il rene a Samet. Senza alternative, Hikmet, Cihan, Harika ed Esat saranno pronti a cedere alle richieste di Bunyamin. Intanto, Sumru si troverà costretta a compiere una scelta dolorosa.

Esat la metterà con le spalle al muro, obbligandola a decidere se schierarsi con i gemelli, Nuh e Melek, oppure con i figli legittimi nati dalla sua relazione con Samet.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Esat ha fatto sbandare l'auto di Melek

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore trasmessa su Canale 5, Esat e Hikmet hanno messo in atto un piano per liberarsi del bambino che aspetta Melek. Il figlio di Samet ha seguito l'auto della fisioterapista, speronandola e facendola finire sul ciglio di un precipizio . Tuttavia, un imprevisto ha cambiato le carte in tavola: Hikmet ha scoperto che a bordo dell'auto c'era anche Sevilay, sua figlia adottiva, e ha fatto di tutto per salvarla. Le due ragazze sono riuscite a mettersi in salvo anche grazie al pronto intervento di Cihan e di alcune persone accorse per prestare aiuto.