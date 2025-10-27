Leocadia si impossesserà della stanza di Cruz nelle prossime puntate de La Promessa. Alonso la sorprenderà nella camera di sua moglie e lei riuscirà a trovare una motivazione credibile al suo trasferimento.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia dirà ad Alonso che nella sua stanza c'è una perdita che la rende inagibile. Il marchese crederà alle parole della sua amica e le concederà di restare al posto della marchesa per tutto il tempo necessario. Leocadia salverà la tenuta dal fallimento e per questo Alonso avrà molta fiducia in lei.

Il periodo più buio per Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia prenderà sempre più piede dopo l'arresto di Cruz per la morte di Jana. La donna entrerà in punta di piedi nella vita di Alonso azzardando qualche consiglio e guadagnerà spazio con il passare del tempo. Per il marchese sarà un periodo pessimo, perché oltre a perdere tutte la fiducia nella moglie rischierà di perdere il suo amato titolo. Il re invierà al palazzo una lettera di ammonimento sugli ultimi scandali che hanno coinvolto i De Lujan, compresa la paternità di Curro. A stare accanto ad Alonso in questo momento sarà Leocadia che lo aiuterà a porre rimedio agli scandali. Il marchese inizierà con il ripudiare Curro e mandarlo via dalla tenuta dopo essersi consigliato con la sua amica.

A mettere in ginocchio Alonso, inoltre, sarà la situazione economica disastrosa che si troverà ad affrontare. Anche in questo caso interverrà Leocadia che provvederà alle spese di tasca sua. Questo gesto la renderà di fatto la nuova signora de La Promessa, a dispetto di Petra che invece inizierà a nutrire per lei una certa antipatia. La perfida governante proverà a tenere testa a Leocadia, ma quando verrà a sapere che è lei a sostenere la tenuta dovrà fare un passo indietro e chinare la testa come tutti.

Leocadia diventerà importante per Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia diventerà un punto di riferimento importante per Alonso e proverà ad avvicinarsi a lui anche dal punto di vista sentimentale, anche se con scarsi risultati.

In un momento di confidenza, prenderà la mano di Alonso, ma lui si sottrarrà subito. Qualche giorno dopo, il marchese sentirà degli strani rumori provenire dalla stanza di Cruz e sorprenderà Leocadia in camicia da notte. La donna si giustificherà subito, dicendo che la servitù era già stata messa al corrente del suo trasferimento. Leocadia spiegherà che nella sua stanza c'era una perdita e per non disturbare Alonso ha pensato di spostarsi nella stanza della marchesa. Con la sua abilità, la donna riuscirà a passare da vittima, fingendosi anche spaventata dall'arrivo improvviso del marchese che le chiederà anche scusa. Leocadia assicurerà che l'indomani sarebbe tornata nella sua stanza, ma dopo qualche giorno spiegherà che il guasto non è ancora stato riparato e quindi dovrà restare lì.

Alonso non si opporrà e dirà a Leocadia che potrà prendere il posto di Cruz per tutto il tempo necessario, anche perché sua moglie non tornerà a breve. Sarà sempre più chiaro che l'obiettivo di Leocadia è impossessarsi di tutto ciò che appartiene a Cruz che dal carcere non potrà fare nulla per difendere ciò che è suo.

La crisi finanziaria dei De Lujan è già iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, Jana ha appena scoperto l'esistenza di una stanza segreta in cui Alonso e Dolores vivevano il loro amore clandestino. La ragazza ha capito anche che quel luogo è collegato con la camera di Cruz e quindi potrebbe nascondere più di quanto immagina. La marchesa e suo marito sono impegnati a risolvere i problemi finanziari della tenuta e non sanno come uscire dalla crisi.

Cruz ha proposto a Lorenzo di far sposare Curro con una ricca fanciulla: in cambio, la marchesa è disposta a concedere al Capitano parte de La Promessa. Leocadia si limita a osservare, aspettando il momento giusto per agire e mettere in atto la sua vendetta contro Cruz.