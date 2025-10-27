La frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon procede a gonfie vele, e la conferma arriva dalle tante foto che i fan gli hanno scattato in questi giorni allo stadio o ad eventi tra Roma e Milano. Gli ex tronisti di Uomini e donne non hanno ancora ufficializzato il loro rapporto sui social, ma Alessandro Rosica ha svelato che attualmente starebbero convivendo nella stessa casa che lei ha condiviso con Ciro Solimeno fino a poche settimane fa.

L'indiscrezione sul flirt del momento

Da un paio di settimane sul web si parla quasi esclusivamente di Martina e del ritorno di fiamma che ha avuto con Gianmarco subito dopo aver detto addio a Ciro.

In questi giorni i due ex tronisti di Uomini e donne sono stati visti e fotografati in atteggiamenti affettuosi allo stadio Olimpico di Roma (dove hanno assistito alla partita tra Lazio e Juventus), al primo live di X Factor, in alcuni ristoranti della capitale e all'interno del negozio di lui.

Nelle ultime ore, anche Alessandro Rosica ha commentato la nuova coppia e l'ha fatto svelando un retroscena che è destinato a far discutere.

"Ieri erano allo stadio insieme, e lui si è trasferito a casa di lei momentaneamente", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Nessuna ospitata in programma

Anche se si fanno vedere insieme senza problemi, Gianmarco e Martina non hanno ancora ufficializzato il loro rapporto in un'intervista o sui loro profili social.

Nei giorni scorsi si è vociferato che i due avrebbero rotto il silenzio negli studi di Uomini e donne, ma a quanto pare per ora non sarebbe in programma nessuna loro ospitata agli Elios.

Al momento gli ex tronisti avrebbero deciso di viversi alla luce del sole ma senza strafare, esattamente come fanno tutti i ragazzi della loro età quando iniziano una nuova storia d'amore.

Lo sfogo di Martina sul tradimento

Da giorni sul web si parla di un presunto tradimento di Martina ai danni di Ciro, tant'è che c'è chi sostiene che lei e Gianmarco si scriverebbero da metà settembre, quindi quando lei era ancora legata ufficialmente a Solimeno.

In queste ore è stata la stessa ex tronista di Uomini e donne a smentire questa chiacchiera scrivendo su Instagram: "Fatela finita, non era una storia di vent'anni ma di otto mesi.

Nessuno ha sfasciato una famiglia, e siamo tutti felici. Ognuno guardasse nella propria casa".

De Ioannon, dunque, respinge con forza le accuse di chi è sicuro che avrebbe mancato di rispetto all'ex fidanzato cercando un riavvicinamento con Steri subito dopo l'estate.

Il barbiere, invece, è in silenzio da settimane e sembra non avere alcuna intenzione di esporsi su tutto quello che si sta dicendo e scrivendo sulla sua vita sentimentale.