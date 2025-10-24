Maria sorprenderà don Samuel con la sua confessione come si evince dalle puntate de La Promessa in onda in Spagna: "Sono incinta".

Le anticipazioni rivelano che don Samuel si sentirà ferito dalla verità di Maria e nell'apprendere che la ragazza è stata con un altro uomo. Per la cameriera sarà un periodo molto difficile e confiderà a Pia la grande paura per il futuro, ma potrà contare sul sostegno della donna.

I sospetti di Pia e il cambiamento di Maria

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande colpo di scena in Spagna. Maria, infatti, aspetterà un bambino.

Tutto avrà inizio quando la ragazza inizierà ad avere dei piccoli malori e un aumento dell'appetito che faranno insospettire Pia. Quest'ultima si accorgerà dello strano atteggiamento di Maria che da qualche giorno è sfuggente con padre Samuel e insinuerà che sia incinta. La ragazza negherà nella maniera più assoluta e non vorrà più affrontare l'argomento. Qualche giorno dopo, Maria si troverà a parlare con Teresa e ricorderà il suo passato con Salvador, dicendo che forse lei è destinata a restare da sola. Le confidenze tra amiche saranno interrotte dall'arrivo di don Samuel che farà irrigidire ancora una volta Maria. Quest'ultima si alzerà e andrà via senza dare alcuna spiegazione. Il parroco, però, non avrà nessuna intenzione di restare indifferente agli strani comportamenti di Maria e la metterà alle strette.

Don Samuel inviterà la cameriera ad aprirsi con lui: "Perché scappi da me?", le chiederà. A quel punto Maria si lascerà andare e confesserà il suo grande segreto al prete: "Sono incinta", dirà in lacrime lasciando il suo interlocutore senza parole. La domanda che don Samuel si porrà sarà sul padre del bambino. "Noi ci siamo amati ma non abbiamo mai dormito insieme", dirà il prete.

I timori per il futuro di Maria

Nelle puntate future de La Promessa, Maria confesserà che aspetta un figlio e spiegherà a don Samuel com'è andata. La ragazza racconterà che la sera in cui si è recata alla fiera cittadina ha incontrato un ragazzo che conosceva già. "Non ho fatto niente che non volevo", dirà a don Samuel che le chiederà se qualcuno avesse abusato di lei.

Maria spiegherà che voleva solo divertirsi e Non pensare a niente. "Abbiamo ballato e poi è successo quello che è successo", dirà. Don Samuel sarà visibilmente ferito, tanto che non riuscirà a dire nulla a Maria per consolarla. Successivamente, la ragazza andrà a confidarsi anche con Pia, dicendole che lei aveva capito tutto sin dall'inizio. La ragazza sarà disperata e temerà la reazione die signori che dovranno essere messi al corrente di tutto prima che lo scoprano da soli. Maria abbraccerà Pia che le prometterà che le starà accanto in qualsiasi circostanza.

Maria e don Samuel: una storia senza futuro

Nelle puntate in onda in Italia, Maria e don Samuel stanno provando a tenere a freno i loro sentimenti ma non è facile.

Entrambi si stanno innamorando l'uno dell'altra, ma sono consapevoli che non possono stare insieme. Nonostante i buoni propositi, ogni tanto si lasciano andare a qualche bacio, ma tra loro non c'è stato niente di più. Maria non è molto fortunata in amore: prima di innamorarsi del prete era fidanzata con Salvador e i due stavano per sposarsi. La storia d'amore, tuttavia, non ha avuto un lieto fine perché il sentimento è andato a scemare e Salvador ha trovato lavoro presso un altro palazzo. La lontananza ha segnato la fine definitiva della relazione. Maria ha ritrovato il sorriso con don Samuel, ma la sua scelta di fede è un ostacolo insormontabile.