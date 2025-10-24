Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 27 al 31 ottobre annunciano che Ana riceve una sorprendente eredità da Wilma, scatenando una serie di reazioni a catena. Vincent, nel frattempo, intima a Philipp di lasciare l'hotel, mentre Günther decide di abbandonare Bichlheim. Nel frattempo Christoph si inginocchia davanti ad Alexandra, chiedendole di sposarlo. Yvonne consiglia a Philipp di dare spazio ad Ana, mentre nuove sfide economiche si profilano per Katja e la sua azienda vinicola. Infine una confusione generale colpisce Nicole ed Erik, che si risvegliano senza memoria dopo una cena alquanto insolita.

Ana gestisce l'eredità e Philipp si ubriaca d'amore

Ana si trova a fare i conti con l'eredità lasciatale da Wilma, un dono che inizialmente la giovane è tentata di rifiutare, delusa dagli eventi recenti.

Nel frattempo completamente ubriaco, Philipp dichiara il suo amore per Ana nella hall dell'hotel. Questo comportamento gli costa un richiamo ufficiale da parte di Werner. Ana, per evitare ulteriori scontri, decide di licenziarsi, ma non prima di occuparsi di un ospite importante per il Fürstenhof. La situazione sentimentale di Philipp è ulteriormente complicata dai consigli di Yvonne, che cerca di farlo ragionare sulla necessità di lasciare spazio ad Ana per riflettere.

Proposta di matrimonio per Alexandra e misteriose amnesie

Christoph, dopo aver salvato Alexandra in extremis, le dimostra il suo amore chiedendole di sposarlo proprio mentre la sta accompagnando alla clinica per la riabilitazione. Questo gesto romantico segna un nuovo inizio per la coppia.

Nel frattempo, Nicole ed Erik si trovano in una situazione difficile quando si risvegliano insieme senza ricordare nulla della notte precedente. La loro amnesia sembra essere collegata ai funghi serviti durante una cena alla quale hanno partecipato anche Michael e Yvonne. Katja, venuta a conoscenza del consumo dei suoi funghi, inizia a sospettare che possano essere la causa della confusione generale. Mentre cercano di risolvere il mistero, Ana e Katja riescono a salvare la situazione con Finkenstein servendogli un vino raro, ma un ulteriore ostacolo si presenta quando Philipp rompe accidentalmente l'unica bottiglia disponibile.

Riepilogo della puntata precedente di Tempesta d'Amore

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore, andata in onda venerdì 24 ottobre, i telespettatori hanno visto Alexandra prigioniera di Tom, che desidera morire con lei seguendo il tragico destino di Romeo e Giulietta. Valentina, con intuito e coraggio, è riuscita a individuare il possibile nascondiglio di Tom su una mappa. Nel frattempo Tom ha tentato di rubare dei medicinali in ospedale, ma Christoph è intervenuto prontamente. Nonostante gli sforzi del commissario per ottenere una confessione, Tom non ha rivelato il luogo in cui si trova Alexandra, che nel frattempo si è ferita nel tentativo di fuggire.

Intanto Philipp ha deciso di restare in hotel per riconquistare Ana, mentre Helene ha intrapreso una nuova avventura con l'amica Tonia. Infine Lale ha consegnato una lettera a Theo, che però ha scelto di non leggerla lasciando la situazione in sospeso.