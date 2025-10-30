Catalina e Adriano abbracceranno per la prima volta i figli come una vera famiglia nelle prossime puntate de La Promessa: dopo un parto difficile, la giovane chiederà al mezzadro di aiutarla a crescere i gemelli.

Le anticipazioni rivelano che per Adriano sarà una grande emozione tenere i suoi figli tra le braccia, anche se Catalina non gli rivelerà ancora che è lui il padre. La nascita dei gemelli farà commuovere molto Manuel che non potrà fare a meno di pensare al suo bambino mai nato.

Il parto difficile di Catalina e l'emozione della famiglia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel dirà ad Adriano che è lui il padre dei gemelli.

Per il mezzadro sarà una notizia sconvolgente e la rabbia di un primo momento lascerà spazio alla gioia. Il marchesino chiederà ad Adriano di non dire nulla a Catalina di quanto si sono detti, perché sua sorella gli aveva raccomandato di rispettare il suo segreto. Nel frattempo, il medico opererà Catalina e farà nascere il secondo figlio con il parto cesareo. In famiglia la gioia sarà grande, ma la paziente non si sveglierà dall'anestesia e questo creerà ulteriore preoccupazione. Angela e Martina saranno al capezzale di Catalina e avranno molta paura quando dopo l'iniezione del medico la donna non darà ancora segni di ripresa. Quando il dottore ordinerà di preparare la macchina per trasferire Catalina in ospedale, il medicinale farà effetto e la donna finalmente si sveglierà.

Sapere che è andato tutto bene risolleverà l'umore ad Alonso che accanto a sé avrà come sempre Leocadia. Visto che le acque saranno più calme, la donna consiglierà ad Alonso di chiedere scusa a don Samuel per averlo rimproverato quando voleva dare l'estrema unzione a Catalina. Più tardi, Adriano entrerà nella stanza della sua amata che in quel momento starà dormendo. Il mezzadro non resisterà e finalmente prenderà tra le braccia per la prima volta suo figlio. Per lui sarà una grandissima emozione: "Ti prometto che non ti lascerò mai", dirà al bambino mentre Catalina si sveglierà, e assisterà alla scena.

Catalina tornerà sui suoi passi

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina chiederà subito ad Adriano cosa stia facendo lì.

L'uomo spiegherà che è andato a farle visita per vedere come stesse, ma non le dirà niente di quello che ha saputo da Manuel. Catalina vedrà con quanta tenerezza Adriano si rivolgerà ai gemelli e per la prima volta tutti e quattro saranno vicini come una famiglia. La donna si renderà conto che non avrebbe senso allontanare il padre dei suoi figli dalla propria vita: "Mi aiuterai a crescerli?". Adriano si commuoverà e si lascerà andare a un bacio con Catalina, pronto a una nuova vita con lei. La donna, tuttavia, non dirà ancora la verità sulla paternità dei gemelli. Poco dopo arriverà il momento di Manuel che conoscerà i suoi nipotini e non potrà fare a meno di piangere per la gioia e il rimpianto di non aver visto nascere il suo bambino.

Catalina e Adriano al momento sono molto lontani

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina si è rassegnata all'idea di crescere i suoi figli da sola. La ragazza ha dimostrato di avere una grande forza d'animo per quei tempi e non è stato facile convincere Alonso della sua scelta. A poche settimane dal parto nella programmazione italiana, però, Catalina sta iniziando ad avere una grande paura per il futuro. A tormentarla è il pensiero che qualcosa possa andare storto per lei e che possa perdere la vita dando alla luce i suoi figli. Per questo motivo, Catalina ha chiesto ad Alonso di donarle la sua parte di eredità in anticipo, in modo da garantire ai gemelli un tetto sopra la loro testa, visto il disprezzo che Cruz prova nei suoi confronti. Adriano è lontano da Lujan e non immagina neppure di essere il padre dei gemelli: anche lui si è rassegnato a un futuro senza la sua amata.