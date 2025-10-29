Manuel sorprenderà Adriano con la verità nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei tu il padre dei gemelli", gli dirà mentre tutti saranno in ansia per Catalina che si sottoporrà a un cesareo.

Le anticipazioni rivelano che Adriano e Manuel aspetteranno l'esito dell'operazione e parleranno di Catalina. Vedendo la grande preoccupazione del mezzadro che insisterà nel chiamare Pelayo, Manuel gli spiegherà che il conte non è il padre dei bambini. La prima reazione di Adriano sarà furiosa, ma poi confesserà di amare davvero Catalina e che era disposto a crescere i suoi figli in ogni caso.

Un parto difficile e rischioso per Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina darà alla luce il primo figlio con l'aiuto di Curro e Angela. Subito dopo il parto, avvenuto nei campi, Adriano riporterà in braccio la donna al palazzo e il medico non avrà ottime notizie. Dopo aver visitato Catalina, infatti, il dottore spiegherà che è necessario far nascere il secondo gemello con un'operazione. La tensione in famiglia sarà alta perché i rischi per la vita della ragazza si faranno concreti, proprio come lei temeva da settimane. Don Samuel sarà pronto a dare l'estrema unzione a Catalina prima dell'operazione, ma Alonso si opporrà. Manuel andrà a trovare Adriano per metterlo al corrente di quello che sta succedendo alla sua amata.

Il mezzadro spiegherà al marchesino che sta soffrendo molto per Catalina e spera che tutto vada per il meglio. Adriano si sentirà in colpa perché prima del parto lui e la donna avevano discusso, ma Manuel lo rassicurerà dicendogli che si è trattato solo di un caso. Il pensiero del mezzadro andrà a Pelayo: "Sarebbe giusto avvisarlo. Ogni uomo ha diritto di sapere che è padre". Manuel si sentirà in imbarazzo e stupirà Adriano con le sue parole: "Pelayo non ha nulla a che fare con quello che sta succedendo".

La verità sul padre dei gemelli

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel non potrà più mantenere la parola data a Catalina e sarà sincero con Adriano. "Sei tu il padre dei gemelli", dirà al mezzadro che sarà sconvolto.

Manuel spiegherà che non spettava a lui dargli una simile notizia: "Catalina non ha mai avuto dubbi su questo". Il marchesino spiegherà che quando sua sorella è tornata con Pelayo non sapeva di essere incinta e quando lo ha scoperto era ormai troppo tardi. Adriano sarà molto arrabbiato con Catalina e capirà perché Pelayo l'ha lasciata prima delle nozze. "Avrebbe dovuto dirmelo", urlerà il mezzadro a Manuel che gli ricorderà che Catalina non vorrebbe mai che lui tornasse con lei solo per dovere. "Se la ami davvero e vuoi davvero stare con lei" dirà il marchesino "devi sapere che lei non vuole più soffrire". Adriano dirà che si sarebbe preso cura dei bambini anche se non fossero suoi e questo farà commuovere Manuel che capirà che è sincero.

La scelta coraggiosa di Catalina

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina ha deciso di crescere i suoi figli da sola. Dopo la rottura con Pelayo, la donna non ha voluto seguire i consigli di suo padre e ha preferito restare senza marito. Alonso le aveva dato due possibilità: costringere Pelayo al suo dovere di padre o cercare subito un uomo per lei. Catalina, tuttavia, ha rifiutato entrambe le opzioni facendo preoccupare Alonso che per sua figlia sognava un futuro felice. Adriano al momento è lontano da Lujan e non ha idea che, a breve, diventerà padre. Gli unici a sapere la verità sul padre dei gemelli sono Manuel e Martina che hanno provato a convincere Catalina a parlare con Adriano, ma poi si sono arresi. La ragazza, infatti, ha spiegato che Adriano è un mezzadro e nessuno lo accetterebbe in famiglia.