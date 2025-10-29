In occasione della quinta puntata di Ballando con le Stelle, Marcella Bella ha ricevuto critiche piuttosto dure dalla giuria. Durante la rubrica "Ballando Segreto" la cantante ha dato adito ad un duro sfogo sostenendo di essere arrabbiata con tutti e cinque i giurati: "Hanno deciso di distruggermi". La concorrente si è detta piuttosto delusa dai giudizi sul suo conto, soprattutto da quelli di Carolyn Smith.

Marcella Bella: 'Gli ficcherei un dito negli occhi'

Le performance di Marcella Bella e Chiquito non sembrano essere molto apprezzate dalla giuria di Ballando con le Stelle, tanto che nella puntata dello scorso sabato la cantante ha ricevuto voti piuttosto bassi.

Nella rubrica "Ballando Segreto", la concorrente ha sparato a zero contro la giuria sostenendo che ci sia un accanimento nei suoi confronti: "Mi sento mortificata". A detta della cantante, Carolyn Smith sarebbe la più incoerente: "A me ha dato 2 e alla Signora Coriandoli 6". La 73enne ha poi lasciato intendere che tutto sia orchestrato da Selvaggia Lucarelli: "È lei che sta fomentando tutto". A proposito di Guillermo Mariotto, Bella ha detto: "Lui è il cagnolino di Selvaggia, fa tutto ciò che dice lei". La concorrente ha avuto da ridire anche sull'operato di Rossella Erra: "Urla e basta. Non la sopporto più". In questo caso lo sfogo dell'aspirante ballerina è dettato dal fatto che Erra in qualità di tribuno del popolo la scorsa settimana abbia deciso di dimezzare il tesoretto che le era stato assegnato in precedenza da Alberto Matano.

Non a caso Marcella Bella ha speso parole al miele solamente per l'ex mezzobusto del Tg1: "L'unico momento in cui posso stare serena".

"Gli ficcherei un dito negli occhi. Hanno deciso di distruggermi, ma non ci riusciranno", ha concluso la concorrente siciliana.

@milly_carlucci pic.twitter.com/bgoAMo1NXQ — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 29, 2025

L'opinione di alcuni telespettatori

Le parole di Marcella Bella sono state commentate da alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle.

"Selvaggia Lucarelli critica tutti, ma non ha mai avuto il coraggio di scendere in pista", ha detto un utente. Un altro ha affermato: "Trovo troppo taglienti alcuni parole di Marcella, ma il concetto non è così sbagliato". Un altro telespettatore ha commentato: "Attendo con ansia la puntata di sabato prossimo per assistere all'ennesimo litigio tra Lucarelli e Bella". Tra i telespettatori c'è chi si è detto in disaccordo con il giudizio su Smith: "Lei è la giurata professionista, quindi non trovo sia giusto darle dell'incoerente". Un utente ha criticato Mariotto: "È vero, lui e Selvaggia si divertono a far saltare i nervi ad alcuni concorrenti". Infine c'è anche chi ha trovato esagerate le parole di Marcella Bella: "Anche meno. Se decidi di metterti in gioco sai bene a cosa vai incontro".