Martina De Ioannon è il personaggio più chiacchierato di questo periodo: dopo aver chiuso la storia con Ciro Solimeno, l'ex tronista di Uomini e donne ha iniziato una frequentazione con Gianmarco Steri. Un amico di quest'ultimo, però, ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni che i due avrebbero cominciato a sentirsi a metà settembre e che sarebbe stata la giovane a fare il primo passo scrivendo "mi manchi" al suo ex corteggiatore. Si dice, inoltre, che l'incontro in discoteca di cui si è parlato tanto non sarebbe stato casuale come i diretti interessati hanno voluto far credere per tutto questo tempo.

La versione di un amico di Gianmarco

Il 21 ottobre è stata postata in rete la prima foto di Martina e Gianmarco insieme a Roma, quella che conferma la loro frequentazione.

Stando a quello che ha dichiarato un amico del barbiere, però, i due non si sarebbero riavvicinati ultimamente come hanno voluto far credere, ma più di un mese fa.

"Lei gli scriveva mi manchi a settembre, c'è la chat e io l'ho letta tutta. Si sentono dal 15 settembre circa, e l'incontro in discoteca era organizzato. Si sono accordati per vedersi quel sabato, non è stato casuale. C'ero anch'io quella sera", ha svelato un giovane che ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo.

Stando alla versione del ragazzo, gli ex tronisti di Uomini e donne avrebbero cominciato a scriversi quando erano ancora fidanzati ufficialmente con Cristina e Ciro: gli annunci delle rotture, infatti, sono arrivati tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, circa a due settimane di distanza l'uno dall'altro.

La foto di coppia e il commento di Ciro

Mercoledì 22 ottobre sarà pubblicata l'intervista integrale dell'amico di Gianmarco, ma nel frattempo i fan stanno commentando le tantissime cose che sono successe nelle ultime ore.

L'altra sera, ad esempio, il barbiere è stato fotografato con Martina in un locale: lo scatto è già virale ed è la conferma che i due ex tronisti hanno deciso di darsi un'altra possibilità dopo il mancato lieto fine a Uomini e donne.

Lorenzo Pugnaloni ha contattato Ciro per chiedergli un commento a caldo sulla prima foto "di coppia" di De Ioannon e Steri, e lui si è limitato a dire: "La mia campana aveva ragione".

Intrecci amorosi fuori dagli studi televisivi

Sempre in queste ore, però, alcuni attenti fan hanno notato che Raul (ex fidanzato di Martina) ha iniziato a seguire Cristina su Instagram.

Su X, inoltre, c'è chi ha riportato alla luce una storia che Ferrara ha postato sui social il 17 ottobre e che sarebbe stata registrata nella macchina di Dumitras.

Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne starebbe conoscendo meglio il dj che poco più di un anno fa faceva coppia con la persona che le ha "portato via" Gianmarco.