Nuh sarà sul punto di eliminare Hikmet e Harika in uno sfasciacarrozze nella puntata de La notte nel cuore di domenica 26 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che, quando Nuh capirà che Hikmet ha provocato l'incidente a Sumru gliela farà pagare. Dopo aver bevuto una bevanda soporifera, Hikmet si sveglierà bloccata nella sua auto, pronta per essere demolita. Nuh, però, si accorgerà solo in un secondo momento che c'è anche Harika in macchina e farà di tutto per fermare il suo piano di vendetta.

Nuh scoprirà che Hikmet ha provocato l'incidente di Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh scoprirà che Hikmet era coinvolta nell'incidente di Sumru e questa volta non gliela farà passare liscia. Quando il ragazzo verrà a sapere da Enise che Hikmet ha lasciato Sumru in auto senza chiamare i soccorsi, andrà subito ad affrontarla. Nonostante le accuse di Nuh, Hikmet riuscirà a mantenere il sangue freddo e negherà ogni responsabilità dicendo che lei era a casa quella sera. Il ragazzo non si darà per vinto e indagherà da solo, cercando delle telecamere di videosorveglianza sulla strada dell'incidente di Sumru. Quando Nuh avrà la prova della colpevolezza di Hikmet, agirà di conseguenza, senza neanche andare ad affrontarla di nuovo.

La donna si troverà in macchina con Harika quando saranno fermate da una ragazza che sta promuovendo delle nuove bibite. Hikmet e sua nipote berranno la bevanda offerta e si addormenteranno profondamente. Quando Harika e sua zia si sveglieranno si ritroveranno in uno sfasciacarrozze e non realizzeranno subito cosa sta accadendo. Hikmet vedrà che le portiere dell'auto sono bloccate e quando si renderà conto che davanti a lei ci sono delle macchine che stanno per finire nel demolitore capirà e sarà terrorizzata.

Panico per Hikmet e Harika

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 26 ottobre, Hikmet riceverà la telefonata di Nuh che si godrà lo spettacolo restando poco distante. Il ragazzo spiegherà alla donna che l'aveva già avvisata in passato e ora dovrà pagare per aver fatto rischiare la vita a Sumru.

Hikmet implorerà Nuh di lasciarla andare, ricordandogli che diventerà un assassino, ma lui non si lascerà convincere. Il macchinario si avvicinerà all'auto di Hikmet per demolirla quando Nuh si accorgerà che in auto con sua zia c'è Harika. Il ragazzo si renderà conto che Sumru non lo perdonerebbe mai se dovesse togliere la vita a sua nipote e urlerà per fermare tutto, ma con il rumore all'interno del parcheggio non sarà facile.

Nuh ha infranto la promessa fatta a Sevilay, ma loro si sono già lasciati

Nelle puntate precedenti, Sevilay ha lasciato Nuh facendogli promettere che avrebbe tenuto a freno la rabbia. Per tenere fede alla promessa, il ragazzo ha soltanto minacciato Hikmet quando ha scoperto che lei era l'artefice dell'incidente della sua fidanzata.

Nuh ha spiegato alla donna che per lei non ci sarebbe stata un'altra possibilità e le ha intimato di stare lontana dalle persone a lui care. La storia tra Sevilay e Nuh, tuttavia, è finita ugualmente perché lui non ha trattenuto la gelosia e quando ha visto Cihan con la sua fidanzata ha lanciato un bicchiere. Nuh non ha avuto più promesse da onorare e quando si è presentata l'occasione di vendicarsi di Hikmet non ha perso tempo.