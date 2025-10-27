Martedì 28 ottobre, Le Iene Show torna in prima serata su Italia 1 con una puntata condotta per l’occasione da Veronica Gentili insieme al comico Max Angioni.

La serata, oltre a presentare servizi esclusivi, vedrà il ritorno di “Questa La So”, un gioco interattivo che coinvolge il pubblico da casa, e accoglierà in studio tre ospiti del mondo dello spettacolo: Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano.

Un trio di ospiti al femminile tra cinema, televisione e musica

Nel corso della puntata saliranno sul palco tre volti noti del panorama artistico italiano:

Claudia Gerini , attrice di fama internazionale, protagonista di numerosi film e fiction di successo, che racconterà aneddoti e curiosità sulla sua carriera;

Bianca Guaccero , conduttrice e attrice amatissima dal pubblico, che condividerà la sua esperienza sul piccolo schermo e nuovi progetti;

Sarah Toscano, giovane promessa della musica italiana, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, pronta a esibirsi dal vivo con uno dei suoi brani.

Ritorna il gioco “Questa La So”: in palio 1.000 euro in gettoni d’oro

Dopo il successo della scorsa stagione, torna anche il contest “Questa La So”, format interattivo che permette al pubblico da casa di partecipare in tempo reale e vincere 1.000 euro in gettoni d’oro per ogni sessione di gioco.

Il meccanismo è semplice: basta rispondere correttamente ad alcune domande proposte durante la diretta.

Inchieste e reportage esclusivi: cyberstalking, cerchi magici e rinascite personali

Come da tradizione, la puntata offrirà ampio spazio a reportage di attualità, fra cui il caso di due persone vittime di cyberstalking con IA.

Un’indagine curata da Veronica Ruggeri e dal perito informatico forense Paolo Dal Checco affronta il drammatico caso di Andrea e Chiara (nomi di fantasia), due persone che da oltre un anno e mezzo subiscono quotidianamente attacchi digitali. Immagini intime rubate o generate artificialmente, messaggi minatori e campagne di diffamazione diffuse su gruppi e chat. Il servizio tenterà di fare luce su chi si cela dietro questa persecuzione e quali strumenti legali o tecnici siano oggi disponibili per difendersi da simili crimini.

Sgarbiutiful: nuove rivelazioni e inseguimenti

Prosegue l’inchiesta Sgarbiutiful di Gaston Zama, dedicata a Vittorio Sgarbi. Secondo la figlia Evelina, il critico d’arte sarebbe vittima di un presunto “cerchio magico” che lo isolerebbe per gestire i suoi beni. In questa nuova puntata, Zama avrà un confronto acceso con un ex collaboratore di Sgarbi, culminato in un inseguimento rocambolesco. Ma proprio quest’ultimo, inizialmente presentato come un testimone chiave, si rivelerà coinvolto in una presunta truffa ai danni di decine di persone.

Platinette si racconta dopo due ictus

Infine, Andrea Agresti intervista Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che torna a parlare pubblicamente dopo aver vissuto un lungo e complesso percorso di riabilitazione in seguito a due ictus, il primo nel 2023 e il secondo nel febbraio 2025.

Dal 4 novembre, Le Iene tornano ogni martedì

Dopo questa puntata speciale, Le Iene Show tornerà alla programmazione abituale dal 4 novembre, ogni martedì in prima serata su Italia 1. Confermato anche l’appuntamento domenicale con Le Iene presentano: Inside, dedicato a inchieste approfondite e monografiche, sempre in onda in prima serata.

Ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti, il programma è visibile anche in streaming, in Italia e all’estero, sul sito ufficiale iene.it.