Nelle puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 novembre 2025 Bahar (Özge Özpirinççi) si scaglierà contro Sarp (Caner Cindoruk) fino ad arrivare a schiaffeggiarlo. Il motivo? Verrà a conoscenza che la sua amica Yeliz (Ayça Erturan) è stata uccisa da uno degli uomini del suo nemico Nezir (Hakan Karahan).

Piril raggiunge Sarp e Bahar con i figli allo chalet di montagna

Nella casa di montagna dove si sono rifugiati per sfuggire alle grinfie di Nezir e dei suoi uomini, Bahar e Sarp faranno fatica a mantenere la calma in presenza dei figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Sarà evidente la tensione tra i due, dopo che Bahar ha scoperto della morte della sua amica Yeliz, avvenuta per mano di uno scagnozzo di Nezir.

Nel contempo, per impedire un riavvicinamento tra Bahar e suo marito Sarp, Piril (Ahu Yagtu) deciderà di raggiungerli di nascosto allo chalet con i figli gemelli, ignorando i consigli di suo padre Suat (Gazanfer Ündüz).

Ceyda si sente in colpa per la morte di Yeliz

Con il passare dei giorni, la convivenza forzata tra Bahar, Sarp e Piril diventerà sempre più difficile, perché riporterà a galla vecchie ferite e incomprensioni.

Intanto, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) sarà tormentata dai sensi di colpa per non essere riuscita a salvare Yeliz, che crederà di vedere e sentire ovunque.

Enver (Serif Erol), Hatice (Bennu Yildirimlar), Arif (Feyyaz Duman) e Ceyda parteciperanno al funerale di Yeliz.

Sarp ha nascosto il decesso di Yeliz alla prima moglie Bahar per non turbarla

Di recente, Bahar è stata vittima di una trappola architettata da Suat, Piril e dalla sua sorellastra Sirin (Seray Kaya). La donna si è recata in un hotel, convinta di dover incontrare il marito Sarp. In tale circostanza, Bahar ha visto il padre dei suoi figli con la sua nuova famiglia ed è rimasta sbalordita. Inoltre, è stata informata del rapimento dei suoi figli Nisan e Doruk. Fortunatamente, dopo essere tornata a casa, Bahar si è ricongiunta con i suoi bambini. In seguito, non appena ha appreso che gli uomini di Nezir erano in procinto di rapire Bahar, Sarp si è precipitato da lei e i loro figli e li ha allontanati dal quartiere di Tarlabaşı.

Mentre Sarp è stato felice di essersi riunito finalmente con la sua famiglia, Bahar non ha nascosto la sua preoccupazione per aver lasciato Enver, Hatice, Arif, Yeliz e Ceyda in pericolo. Poco dopo, Sarp ha appreso del decesso di Yeliz, ma ha scelto di non dire niente a Bahar per non turbarla ulteriormente.